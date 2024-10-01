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Учёные выяснили, в каком возрасте люди обычно начинают набирать вес

1:19
Здоровье

Британские исследователи выяснили, что средний возраст, когда люди начинают набирать лишний вес, составляет 30 лет для мужчин и 33 года для женщин.

Учёные выяснили, в каком возрасте люди обычно начинают набирать вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Результаты исследования, опубликованные в The Sun, показывают, что в возрасте от 35 до 44 лет три четверти мужчин и половина женщин страдают от ожирения и избыточного веса. Риск развития этих проблем сохраняется и в возрастной группе от 45 до 54 лет, где он составляет 73 % для мужчин и 69 % для женщин.

После 65 лет мужчины начинают худеть, и к 75 годам только семь из десяти мужчин имеют избыточный вес или ожирение. У женщин ситуация немного отличается: 57 % из них набирают лишний вес в возрасте от 33 до 45 лет, а 69 % — в возрасте от 55 до 64 лет. После 75 лет вес начинает снижаться.

Исследователи также отметили, что молодёжь менее склонна к ожирению: оно зафиксировано у 38 % женщин и одной трети мужчин в возрасте от 16 до 24 лет.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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