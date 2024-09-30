Дерматолог назвала главный витамин для косметологии

Специалисты считают ретинол одним из главных ингредиентов для антивозрастных средств. Врач-дерматовенеролог Марина Николаева объяснила столь высокую оценку.
Ретинол — это одна из форм витамина A, широко используемая в косметологии. Его молекулы маленькие и хорошо растворяются в жирах, поэтому легко проникают через кожный барьер и работают в глубоких слоях кожи, достигая живых клеток эпидермиса и дермы
В составе косметики используются формы ретинола с разной активностью:
Ретинол можно смело назвать "рабочей лошадкой" в антивозрастном уходе: он работает над неровным рельефом, потерей гладкости кожи, помогает разгладить мелкие морщинки и убрать пигментацию.
Ретинол может раздражать кожу, поэтому включать его в уход нужно постепенно — начинать с двух раз в неделю и переходить на ежедневное использование.
Чистый ретинол — капризный ингредиент, он теряет свои свойства при контакте с воздухом и ультрафиолетом, поэтому для его стабилизации создаются специальные формы доставки, например, липосомы.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый витамин, антиоксидант.
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