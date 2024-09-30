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Дерматолог назвала главный витамин для косметологии

2:22
Здоровье » Красота

Специалисты считают ретинол одним из главных ингредиентов для антивозрастных средств. Врач-дерматовенеролог Марина Николаева объяснила столь высокую оценку.

Дерматолог назвала главный витамин для косметологии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ретинол — это одна из форм витамина A, широко используемая в косметологии. Его молекулы маленькие и хорошо растворяются в жирах, поэтому легко проникают через кожный барьер и работают в глубоких слоях кожи, достигая живых клеток эпидермиса и дермы

В составе косметики используются формы ретинола с разной активностью:

  • Retynil Acetate (самый мягкий)
  • Retinyl Propionate
  • Retinyl Palmitate
  • Retinol
  • Granactive Retinoid
  • Retinaldehyde; Retinyl Retinoate (наиболее активные варианты).

Ретинол можно смело назвать "рабочей лошадкой" в антивозрастном уходе: он работает над неровным рельефом, потерей гладкости кожи, помогает разгладить мелкие морщинки и убрать пигментацию.

Ретинол может раздражать кожу, поэтому включать его в уход нужно постепенно — начинать с двух раз в неделю и переходить на ежедневное использование.

  • наносить средство вечером — большинство форм разрушается под действием солнечного света,
  • увлажнять кожу через 10-15 минут,
  • если утром — наносить крем с SPF30+,
  • если появляется покраснение и шелушение — отложить средство на пару дней.

Чистый ретинол — капризный ингредиент, он теряет свои свойства при контакте с воздухом и ультрафиолетом, поэтому для его стабилизации создаются специальные формы доставки, например, липосомы.

Противопоказания

  • раздражение, повреждения кожи;
  • прием лекарственных препаратов, повышающих чувствительность кожи к солнцу:
    • антибиотики — тетрациклин, доксициклин, эритромицин, гентамицин, азитромицин,
    • антидепрессанты — флуоксетин, пароксетин,
    • нейролептики — алпразолам, карбамазепин,
    • химиопрепараты,
    • сердечные препараты — амиодарон, лозартан,
    • мочегонные — фуросемид, ацетазоламид.
  • беременность; осторожно в период лактации (безопасность не изучалась);
  • аллергическая реакция на компоненты средства;
  • лечение акне системным изотретиноином.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый витамин, антиоксидант.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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