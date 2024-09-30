Доктор Мясников предупредил об осенней аллергии

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Осенняя аллергия может быть хуже весенней, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: Информационно-просветительское фан-сообщество "Доктор Мясников" is licensed under public domain

Некоторые растения с очень аллергогенной пыльцой цветут до конца сентября, например амброзия полыннолистная и некоторые другие виды; свой вклад вносят также плесень от упавших листьев и т. п. осенние факторы.

Увеличению заболеваемости аллергией способствует потепление климата. Растения остаются активными значительно дольше, чем ранее, особенно в городах, которые аккумулируют тепло, поэтому температура в них может быть на семь градусов выше, чем за городом.

Осенние аллергии усугубляются сезонными инфекциями и могут привести к развитию/обострению астмы. К тому же не всегда легко отличить симптомы аллергии от ОРВИ и COVID-19.

Меры предосторожности и лечения те же, что и весной, никаких специальных средств против осенней аллергии не существует Просто надо помнить о её риске, заключил теледоктор.

Уточнения

Поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, — сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений.

