Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ухаживать за розами осенью
Внешний вид Виктории Бони ужаснул подписчиков: показалось, что бомжиха сидит
Исследование: каждый шестой родитель планирует отпуск на время осенних каникул
Анонсировано наблюдение планет-гигантов в октябрьском небе
Лера Кудрявцева показала кадры со взрослым сыном от первого брака: сынуля приехал
Продюсер Киселёв о разводе певца Шамана: у него любовь с администрацией президента
Как правильно оформить мелкое ДТП, чтобы не стать жертвой мошенников
Путин в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии к России сделал заявление о СВО
Скрим-туризм в США набирает популярность

Найден неожиданный способ кардинального улучшения ночного сна

Исследование: утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон
1:13
Здоровье

Утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон, установили учёные из Университета Южного Мисиссипи. Об опубликованном в Journal of Health Psychology исследовании рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Исследование: утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон
Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Оно небольшое — 103 участника в возрасте 18-80 лет. На протяжении 70 дней они отвечали на вопросы о качестве ночного сна и времени, проведённом под солнцем.

Выяснилось, что те, кто проводил первую часть дня на улице, вечером быстрее засыпали, спали дольше и крепче. Эффективность их сна была гораздо выше, чем у тех, кто утром не выходил из помещения.

При этом длительность прогулки заметного влияния на качество сна не оказала. Значит, положительный эффект связан именно с солнечным светом, пришли к выводу исследователи. Они считают, что выход на улицу помогает нашим биологическим часам правильно оценивать время и регулировать достаточную выработку гормона сна мелатонина.

Биоритмам не помешает помощь: отказ от гаджетов на ночь глядя, кромешная темнота в спальне, посоветовала врач.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Последние материалы
Анонсировано наблюдение планет-гигантов в октябрьском небе
Исследование: утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон
Лера Кудрявцева показала кадры со взрослым сыном от первого брака: сынуля приехал
Продюсер Киселёв о разводе певца Шамана: у него любовь с администрацией президента
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Как правильно оформить мелкое ДТП, чтобы не стать жертвой мошенников
Путин в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии к России сделал заявление о СВО
Скрим-туризм в США набирает популярность
Незаметные источники пыли в вашем доме: почему важно регулярно чистить все укромные места
Как правильно подкармливать плодовые деревья осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.