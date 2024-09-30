Найден неожиданный способ кардинального улучшения ночного сна

Исследование: утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон, установили учёные из Университета Южного Мисиссипи. Об опубликованном в Journal of Health Psychology исследовании рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Оно небольшое — 103 участника в возрасте 18-80 лет. На протяжении 70 дней они отвечали на вопросы о качестве ночного сна и времени, проведённом под солнцем.

Выяснилось, что те, кто проводил первую часть дня на улице, вечером быстрее засыпали, спали дольше и крепче. Эффективность их сна была гораздо выше, чем у тех, кто утром не выходил из помещения.

При этом длительность прогулки заметного влияния на качество сна не оказала. Значит, положительный эффект связан именно с солнечным светом, пришли к выводу исследователи. Они считают, что выход на улицу помогает нашим биологическим часам правильно оценивать время и регулировать достаточную выработку гормона сна мелатонина.

Биоритмам не помешает помощь: отказ от гаджетов на ночь глядя, кромешная темнота в спальне, посоветовала врач.