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Какие продукты на вашем столе опаснее сигарет

Как ультраобработанные продукты влияют на организм
1:41
Здоровье

Сотрудник Университета Дикина в Мельбурне выявили пять продуктов, которые оказывают на организм более негативное влияние, чем сигареты. Обширный анализ более десятка исследований, охвативших почти 10 миллионов человек, показал, что употребление фаст-фуда может способствовать развитию депрессии, тревожности, а также вызвать сахарный диабет, проблемы с сердцем и рак. Помимо фаст-фуда, в этот перечень включены и другие ультраобработанные продукты, такие как упаковочная выпечка, чипсы, сладкие хлопья и газированные напитки с искусственными добавками.

Как ультраобработанные продукты влияют на организм
Фото: Freepik by freepik, PDM

Подтверждено, что производство подобных продуктов связано с множеством промышленных процессов, которые включают использование красителей, эмульгаторов, ароматизаторов и других химических добавок. По мнению учёных, такие ингредиенты, как сахар, вредные жиры и соль, делают пищу вкусной и доступной, но при этом в ней практически отсутствуют клетчатка и витамины, необходимые для здоровья.

Научный сотрудник Университета Дикина и ведущий автор исследования, Мелисса Лейн, подчеркнула, что существует прямая связь между потреблением ультраобработанных продуктов и развитием 32 опасных последствий для здоровья, включая рак. В связи с этим такие продукты названы опаснее курения, особенно с учётом их доступности и популярности среди населения.

В пятёрку стран с наибольшим потреблением ультраобработанных продуктов входят США, Великобритания, Канада, Швеция и Австралия.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.
 

Университет Дикина (англ. Deakin university) — крупный государственный университет в Австралии. Носит имя второго премьер-министра Австралии Альфреда Дикина. Создан парламентским законом, известным как DEAKIN UNIVERSITY ACT 1974. Для подготовки проекта университета федеральные власти Австралии совместно с властями штата Виктория создали специальный комитет (англ. Fourth University Commission), который в 1973 году представил готовый проект. Из трех предложенных городов комитет выбрал Джелонг.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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