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Всероссийская горячая линия по гриппу и ОРВИ начала работу

Российская "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ доступна круглосуточно
1:29
Здоровье

Сегодня начинает работу Всероссийская "горячая линия" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, организованная Роспотребнадзором. Это отличная возможность узнать, как защитить себя и своих детей от сезонных заболеваний.

Российская "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ доступна круглосуточно
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Какие вакцины доступны от гриппа в этом году? Чем отличаются трёхвалентные вакцины от четырёхвалентных? Эти и другие важные вопросы, связанные с началом сезона простудных заболеваний, можно задать специалистам горячей линии.

На федеральном уровне консультации предоставляет Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно. Получить консультации специалистов можно до 11 октября. Кроме того, работают региональные горячие линии. Номера телефонов и адреса консультационных центров можно найти на официальных сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Специалисты готовы рассказать, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать её с другими прививками, а также какие штаммы вируса включены в вакцину этого сезона. Также можно задать любые вопросы по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Родители смогут получить советы по защите детей от сезонных заболеваний.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
 

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, коронавирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей. ОРВИ вызываются вирусами более 200 видов, в ряде случаев могут быть вызваны одновременно несколькими видами возбудителей. ОРВИ включают в себя различные инфекции, включая грипп и COVID-19, могут также протекать как простуда, гриппоподобное заболевание, реже как тяжёлая острая респираторная инфекция. Простудой принято обозначать ОРВИ лёгкого течения, затрагивающие преимущественно носовые ходы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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