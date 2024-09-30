Всероссийская горячая линия по гриппу и ОРВИ начала работу

Российская "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ доступна круглосуточно

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня начинает работу Всероссийская "горячая линия" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, организованная Роспотребнадзором. Это отличная возможность узнать, как защитить себя и своих детей от сезонных заболеваний.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Какие вакцины доступны от гриппа в этом году? Чем отличаются трёхвалентные вакцины от четырёхвалентных? Эти и другие важные вопросы, связанные с началом сезона простудных заболеваний, можно задать специалистам горячей линии.

На федеральном уровне консультации предоставляет Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно. Получить консультации специалистов можно до 11 октября. Кроме того, работают региональные горячие линии. Номера телефонов и адреса консультационных центров можно найти на официальных сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Специалисты готовы рассказать, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать её с другими прививками, а также какие штаммы вируса включены в вакцину этого сезона. Также можно задать любые вопросы по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Родители смогут получить советы по защите детей от сезонных заболеваний.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.





О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, коронавирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей. ОРВИ вызываются вирусами более 200 видов, в ряде случаев могут быть вызваны одновременно несколькими видами возбудителей. ОРВИ включают в себя различные инфекции, включая грипп и COVID-19, могут также протекать как простуда, гриппоподобное заболевание, реже как тяжёлая острая респираторная инфекция. Простудой принято обозначать ОРВИ лёгкого течения, затрагивающие преимущественно носовые ходы.



