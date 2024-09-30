Зачем нам на самом деле 8 часов сна

Не всем нужно спать 8 часов: новый взгляд на правила здорового сна

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что для полноценного отдыха нужно спать ровно восемь часов в сутки. Однако эксперт по сну К. Морган заявил, что эта рекомендация не является универсальной. Как показывают современные исследования, большинству людей необходимо от семи до девяти часов сна, а некоторым даже меньше или больше. Индивидуальные потребности организма могут отличаться, и восьмичасовой сон не всегда оптимален для всех.

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Интересно, что исследования китайских учёных подтвердили: недосып, накопленный за рабочую неделю, можно компенсировать более долгим сном на выходных. Морган отметил, что увеличение времени сна в выходные всего на 1,28 часа может принести значительную пользу для организма.

Ещё один важный аспект — дневной сон. Сомнолог Е. Царёва подчёркивает, что короткий дневной отдых может быть полезным, но важно соблюдать правила. Оптимальная продолжительность дневного сна составляет не более 20 минут, иначе вы можете погрузиться в глубокую фазу сна и просыпаться будет гораздо труднее. Лучшее время для дневного сна — с 13 до 15 часов дня.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus - сон и греч. λόγος - учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека. Основным методом диагностики является полисомнография.



