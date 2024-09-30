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Как яркие впечатления растягивают время

Эксперимент с фотографиями показал, как обмануть время
1:24
Здоровье

Американские психологи сделали значительный шаг вперёд в понимании того, как мозг воспринимает время. Оказалось, что наше ощущение времени может быть обмануто при помощи ярких и запоминающихся впечатлений. Учёные провели серию экспериментов, в которых испытуемым демонстрировали ряд изображений. Через 24 часа участников снова попросили опознать знакомые фотографии.

Эксперимент с фотографиями показал, как обмануть время
Фото: Freepik by freepik, PDM

Результаты показали, что люди лучше запоминали снимки, вызывающие сильные эмоции, и считали, что рассматривали их дольше, чем на самом деле. Эти исследования привели к выводу, что яркие переживания как бы "растягивают" наше восприятие времени.

Профессор М. Винер, возглавлявший исследование, обнаружил, что подобный эффект наблюдается и при сильных эмоциональных реакциях — страхе, стрессе или апатии. В такие моменты нам кажется, что время движется медленнее. Но есть и другой способ повлиять на восприятие времени — наполнить свою жизнь интересными событиями. Чтение книг, встречи с новыми людьми и путешествия не только обогащают нас, но и создают иллюзию замедления времени. Такие активности расширяют наше представление о времени, делая его более насыщенным и разнообразным. 

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Тем не менее, психология объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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