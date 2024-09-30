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Можно ли использовать лекарства после истечения срока годности?

1:51
Здоровье

На каждой упаковке лекарственного препарата обязательно указан срок годности. Это не просто формальность. По истечении этого срока в лекарстве становится меньше действующего вещества, а также могут образоваться продукты распада, которые могут быть токсичны для организма.

Можно ли использовать лекарства после истечения срока годности?
Фото: Openverse by takacsi75, CC BY 2.0

Конечно, лекарство не станет сразу же опасным после истечения срока годности, заявил терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов в беседе со "Спорт-Экспрессом". Были проведены исследования, чтобы определить, сколько времени после истечения срока годности лекарство можно безопасно принимать.

Выводы этих исследований были неоднозначными: в большинстве случаев в течение месяца после истечения срока годности свойства препаратов не менялись, но дальше процесс мог протекать непредсказуемо.

Поэтому, если вы обнаружили просроченное лекарство, лучше его утилизировать. Это официальная позиция медицины. Если прошло несколько дней после истечения срока годности, а лекарство необходимо срочно принять, возможно, разовый приём не окажет негативного воздействия на здоровье. Однако ответственность за это решение лежит на человеке.

Есть несколько признаков, которые говорят о том, что лекарство нужно утилизировать, независимо от того, истёк срок годности или нет:

  • Таблетки и капсулы приобрели крошащуюся текстуру, изменили цвет или запах, и этих изменений нет в инструкции.
  • В жидком лекарстве выпал осадок, который не описан в инструкции, стал другим цвет или имеется плесень.
  • Все офтальмологические препараты, растворы для инъекций и иммунобиологические препараты, а также инсулин нельзя использовать после истечения срока годности.

Уточнения

Лека́рственное средство лекáрственный препарáт, медикамéнт, лекáрство, фáрмпрепарáт (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.).

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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