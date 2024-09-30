Гастроэнтеролог Чернова рассказала, какие лекарства наиболее опасны для печени

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова рассказала о потенциальном вреде, который может нанести бесконтрольный приём некоторых лекарств. Она обратила внимание на токсическое воздействие на печень как на один из наиболее неприятных побочных эффектов некоторых препаратов.

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Ольга Чернова подчеркнула, что противотуберкулёзные препараты особенно опасны для печени. Токсическое действие также оказывают антибиотики, способные вызвать как незначительные изменения в клетках, так и некроз тканей печени.

"Именно поэтому представители пенициллинов и тетрациклинов требуют строгого соблюдения дозировки. Ну и конечно, прием антибактериальных препаратов должен быть обязательно согласован с врачом", — сказала Чернова в беседе с "Российской газетой".

Также негативное влияние на печень оказывают обезболивающие и жаропонижающие препараты, такие как аспирин, цитрамон или аскофен, содержащие салицилаты и способные привести к некрозу отдельных участков печени при бесконтрольном приёме.

Гастроэнтеролог добавила, что гепатотоксичность характерна и для нестероидных противовоспалительных средств, назначаемых при артрите, ревматизме и мышечных болях, включая парацетамол. Эти препараты в малых дозах повышают активность специфических ферментов печени, а превышение суточной дозы может вызвать печёночную недостаточность.

Кроме того, негативное воздействие на печень оказывают статины, снижающие уровень холестерина в крови.

Чернова предупредила, что токсическое воздействие препаратов на печень часто протекает без симптомов и может долго не влиять на самочувствие человека. Поэтому важно проконсультироваться с врачом перед приёмом лекарств.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.



Лека́рственное средство лекáрственный препарáт, медикамéнт, лекáрство, фáрмпрепарáт (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.).



Побочный эффект — не основные, дополнительные (как желательные, так и нежелательные) последствия.

