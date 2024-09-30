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Гастроэнтеролог Чернова рассказала, какие лекарства наиболее опасны для печени

1:54
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова рассказала о потенциальном вреде, который может нанести бесконтрольный приём некоторых лекарств. Она обратила внимание на токсическое воздействие на печень как на один из наиболее неприятных побочных эффектов некоторых препаратов.

Гастроэнтеролог Чернова рассказала, какие лекарства наиболее опасны для печени
Фото: pexels.com by Unknown, PDM

Ольга Чернова подчеркнула, что противотуберкулёзные препараты особенно опасны для печени. Токсическое действие также оказывают антибиотики, способные вызвать как незначительные изменения в клетках, так и некроз тканей печени.

"Именно поэтому представители пенициллинов и тетрациклинов требуют строгого соблюдения дозировки. Ну и конечно, прием антибактериальных препаратов должен быть обязательно согласован с врачом", — сказала Чернова в беседе с "Российской газетой".

Также негативное влияние на печень оказывают обезболивающие и жаропонижающие препараты, такие как аспирин, цитрамон или аскофен, содержащие салицилаты и способные привести к некрозу отдельных участков печени при бесконтрольном приёме.

Гастроэнтеролог добавила, что гепатотоксичность характерна и для нестероидных противовоспалительных средств, назначаемых при артрите, ревматизме и мышечных болях, включая парацетамол. Эти препараты в малых дозах повышают активность специфических ферментов печени, а превышение суточной дозы может вызвать печёночную недостаточность.

Кроме того, негативное воздействие на печень оказывают статины, снижающие уровень холестерина в крови.

Чернова предупредила, что токсическое воздействие препаратов на печень часто протекает без симптомов и может долго не влиять на самочувствие человека. Поэтому важно проконсультироваться с врачом перед приёмом лекарств.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. 

Лека́рственное средство лекáрственный препарáт, медикамéнт, лекáрство, фáрмпрепарáт (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.).

Побочный эффект — не основные, дополнительные (как желательные, так и нежелательные) последствия.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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