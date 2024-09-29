Названы оптимальные позы для сна при боли в шее

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сидячий образ жизни, стресс и неправильная осанка могут привести к болям в шее. Эти проблемы усугубляются, когда мышцы не расслабляются даже во сне. Чтобы избежать утренней скованности и уменьшить риск возникновения болей в течение дня, важно выбрать правильную позу для сна.

Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Шейный отдел позвоночника — самая подвижная и уязвимая часть тела. На него приходится большая нагрузка, особенно если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие как сколиоз. Неправильное положение во время сна может усилить нагрузку на мышцы шеи и вызвать:

скованность движений;

боль под лопаткой и в руке;

болевые ощущения в шее;

головную боль;

нарушения сна.

Исследования показали, что определённые позы для сна могут снизить давление на шейный отдел и плечевой пояс, уменьшая боль и улучшая качество сна. Вот некоторые из них:

Сон на спине: это положение считается наиболее подходящим для снижения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Руки должны быть расположены вдоль тела.

Сон на боку: эта поза также подходит для тех, кто испытывает дискомфорт в шее, так как позволяет полноценно расслабиться.

Поза для сна на животе не рекомендуется при болях в шее, но если вы привыкли спать в таком положении, попробуйте использовать невысокую подушку, чтобы избежать сильного "залома" в шее и создать более естественное положение.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

