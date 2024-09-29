Учёные предупреждают: вейпы вредны не только для курильщика

Австралийские исследователи выявили опасность пассивного вейпинга для здоровья окружающих, особенно беременных женщин.

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Проведенное на мышах исследование продемонстрировало, что воздействие третичного пара электронных сигарет на беременных самок приводит к негативным последствиям для иммунной системы потомства. У мышей, чьи матери подвергались воздействию токсичных веществ из вейпов, была нарушена регуляция CD8+ Т-лимфоцитов — клеток, необходимых для борьбы с инфекциями и опухолями. Результаты исследования подчеркивают, что пассивное курение электронных сигарет может быть столь же вредным, как и традиционное курение.

Пассивное воздействие вейпов включает не только вдыхание паров, но и контакт с оседающими на поверхностях токсичными веществами. Эти вещества могут проникать в организм через кожу, особенно если оседают на мебели или одежде.

Исследователи также отметили, что сочетание обычных сигарет с электронными в разы повышает риск развития рака легких.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.



Пассивное курение (также вторичное или «англ. second-hand» курение) — процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека.

