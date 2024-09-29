Нейропсихолог Бакшутова рассказала, как заставить себя работать, если совсем не хочется

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прокрастинация — это состояние, когда человек испытывает желание отложить выполнение задачи, несмотря на возможные негативные последствия. Причины такого поведения могут быть разными: страх неудачи, неуверенность в себе или отсутствие мотивации. Об этом рассказала нейропсихолог Ольга Бакшутова.

Фото: Openverse by andronicusmax, CC BY 2.0

Чтобы справиться с прокрастинацией, можно использовать различные методы, отметила специалист в разговоре с "Лентой.ру". Один из них — метод Pomodoro, который заключается в работе по таймеру с короткими перерывами. Этот подход помогает повысить продуктивность и преодолеть страх перед выполнением сложных задач.

Ещё один способ борьбы с прокрастинацией — разбиение крупных задач на более мелкие. Это снижает уровень тревоги и делает работу более управляемой, добавила эксперт.

"Помогает и система вознаграждений. Например, ребенка, который не может приступить к выполнению сложного домашнего задания, но в итоге находит силы сделать это, можно и нужно поощрять", — добавила нейропсихолог.

Нейропсихолог Ольга Бакшутова отмечает, что прокрастинацию часто путают с ленью. Однако лень — это состояние, когда человек не хочет выполнять какую-либо задачу, в то время как прокрастинация сопровождается беспокойством и стрессом.

Уточнения

Прокрастина́ция — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.



Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.



