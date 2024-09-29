Врач назвал способ снизить риск тяжёлого лечения рака простаты

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые пока не знают, какие именно меры профилактики помогут избежать рака простаты, однако скрининг после 45 лет — одно из главных средств борьбы с этим заболеванием.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Уролог Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора Дмитрий Войтко отмечает, что хотя образ жизни может влиять на вероятность возникновения рака предстательной железы, эффективных методов его предотвращения не существует. Поэтому вместо профилактики рекомендуется сосредоточиться на раннем выявлении заболевания — это поможет снизить риск летального исхода, тяжелого лечения и возможных осложнений, сообщает Газета.Ru.

Рак простаты поражает около 1,5 млн мужчин в мире ежегодно, причем риск особенно высок у мужчин старше 45 лет. Кроме возраста, дополнительные факторы риска включают афроамериканское происхождение и наличие заболевания у ближайших родственников, особенно если те болели до 60 лет. Около 15,6% пациентов имеют генетические мутации в генах BRCA1, BRCA2, и других, которые могут повышать риск развития рака.

Уточнения

Предста́тельная железа́ (синоним — проста́та, лат. prostāta) — экзокринная трубчато-альвеолярная железа мужского организма млекопитающих.



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