Выявлены опасные последствия бессонницы у будущих матерей

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), выявило связь между ночным сном менее семи часов у беременных женщин и повышенным риском рождения детей с задержками развития.

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Ученые изучили данные сна семи тысяч беременных женщин из Китая и оценили состояние их детей в возрасте от шести месяцев до трех лет. Было обнаружено, что недостаток сна у будущих матерей может негативно влиять на развитие нервной системы ребенка, ухудшая когнитивные функции, поведение и способности к обучению. Особенно негативное влияние отмечалось у мальчиков.

Кроме того, исследование выявило, что недостаточный сон влияет на обмен глюкозы у матери и ребенка, что, вероятно, связано с задержками развития у детей. Ранее было установлено, что недосып во время беременности может повышать риск развития гестационного диабета. Почти 40% беременных страдают от бессонницы, вызванной гормональными изменениями, физическим дискомфортом и другими факторами.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я, — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.



Мать (матерь; мама; уменьшительно-ласкательное мамочка, матушка) — женщина-родитель по отношению к своему ребёнку.

