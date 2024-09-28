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Учёные обнаружили шесть видов рака, вызванных употреблением алкоголя

1:11
Здоровье

Американские ученые выявили связь между употреблением алкоголя и риском развития шести видов рака, сообщает телеканал Fox News.

Учёные обнаружили шесть видов рака, вызванных употреблением алкоголя
Фото: Freepik by jcomp, PDM

К таким заболеваниям относятся рак головы и шеи, плоскоклеточная карцинома пищевода, рак молочной железы, прямой кишки, печени и желудка. По данным Американской ассоциации исследования рака (AACR), в 2024 году алкоголь был причиной 5% случаев всех выявленных онкологических заболеваний. Это третий фактор риска после ожирения (7,6%) и курения (19,3%).

Отказ от употребления алкоголя может снизить риск развития связанных с ним видов рака на 8%, а риск всех видов онкологии — на 4%. Тем не менее, 51% американцев не осведомлены о том, что алкоголь является фактором риска. Специалисты подчеркивают, что информирование населения и отказ от вредных привычек могут существенно снизить риск развития опасных заболеваний и улучшить общее состояние здоровья населения.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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