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Психиатр призвала не путать депрессию и безделье

1:25
Здоровье

Психиатр и нарколог Мария Егорова сообщила, что сегодня существует проблема неправильного понимания депрессии как болезни.

Психиатр призвала не путать депрессию и безделье
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), PDM

Доктор отметила, что некоторые люди считают депрессию надуманным состоянием, связанным с бездельем. Однако врач подчеркнула, что депрессия — это сложное психическое расстройство, которое может иметь различные причины и проявления.

Доктор Егорова в беседе со "Спорт-Экспрессом" обратила внимание на то, что пациенты с депрессией действительно могут испытывать нарушения сна, упадок сил и повышенную сонливость, что может привести к снижению активности и желанию проводить больше времени в постели. Однако важно понимать, что эти симптомы являются следствием депрессии, а не её причиной.

Также психиатр упоминает о распространённых заблуждениях, связанных с депрессией, таких как мнение, что у предыдущих поколений не было депрессии, потому что они были заняты работой и воспитанием детей. Однако психиатр напоминает, что депрессия была одним из первых описанных психических расстройств в истории медицины.

В заключение Егорова призвала к более глубокому пониманию депрессии как болезни и к осознанию необходимости своевременного обращения за помощью к специалистам для получения адекватной терапии и поддержки.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Лень (такжеБезде́лье, реже — Ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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