Диетолог назвала лучшие продукты для того, чтобы перекусить в самолёте

Диетолог Лебедева посоветовала перекусывать в самолёте орехами, яблоками и йогуртом

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о продуктах, которые идеально подходят для употребления во время авиаперелёта.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl, CC0

Лебедева отметила, что на борту всегда следует иметь при себе воду, так как она поддерживает гидратацию организма, улучшает кровообращение и помогает избежать головных болей и усталости, связанных с сухим воздухом в салоне самолёта.

По словам специалиста, отличным перекусом на борту станут яблоки, богатые клетчаткой, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы. Калий в бананах поддерживает нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы и предотвращает мышечные судороги.

К полезным продуктам в полёте также можно отнести орехи и семечки, которые помогут справиться с чувством голода во время длительных перелётов. Миндаль и грецкие орехи являются отличным источником белка и полезных жиров, а семена подсолнечника содержат магний, снижающий уровень стресса и улучшающий самочувствие. Также полезно съесть немного тёмного шоколада, богатого антиоксидантами и веществами, повышающими настроение.

Эксперт добавила в разговоре с РИА Новости, что употребление несладкого йогурта во время полёта тоже принесёт пользу, так как он является источником пробиотиков для поддержания нормальной работы желудочно-кишечного тракта и предотвращает дискомфорт, связанный с отсутствием привычного режима питания.

Из напитков полезен томатный сок, богатый микроэлементами и клетчаткой. При желании можно выпить мятный или ромашковый чай, обладающий успокаивающим эффектом и помогающий справиться с тревогой и страхом перед полётом. Ромашка и мята также благотворно влияют на пищеварение, уменьшая газообразование и спазмы.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.

