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Мясников объяснил, как болезнь печени Анфисы Чеховой продлит ей жизнь

Врач Мясников: из-за генетического заболевания печени Анфиса Чехова будет жить дольше
1:32
Здоровье

Известная телеведущая и секс-символ 2000-х годов Анфиса Чехова недавно призналась, что страдает от генетического синдрома Жильбера — заболевания печени, связанного с нарушением обмена билирубина. В результате у неё периодически проявляется желтуха, пигментация на лице и возникают проблемы после употребления жирной пищи или алкоголя.

Врач Мясников: из-за генетического заболевания печени Анфиса Чехова будет жить дольше
Фото: Telegram-аккаунт Анфисы Чеховой is licensed under public domain

Анфиса рассказала о своих проблемах нутрициологу Ирине Шиманской и отметила, что вынуждена отказаться от алкоголя и тщательно следить за своим питанием.

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников подтвердил, что синдром Жильбера не опасен, если соблюдать определённые правила. Он объяснил, что это наследственное расстройство обмена билирубина встречается у 14% населения и не требует специального лечения. Однако существуют риски, связанные с образованием камней в жёлчном пузыре, пишет Общественная Служба Новостей.

Мясников также отметил положительные стороны синдрома Жильбера, такие как снижение риска развития атеросклеротической болезни сердца, рака толстой кишки и лёгких, а также более низкая смертность среди носителей этого заболевания по сравнению с остальными людьми.

"Ученые выяснили, что хроническая умеренная и неконьюгированная гипербилирубинемия является существенным антиоксидантным фактором, что снижает возможность умереть раньше", — добавил Мясников.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая. 

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Синдром Жильбера (простая семейная холемия, конституциональная гипербилирубинемия, идиопатическая неконъюгированная гипербилирубинемия, негемолитическая семейная желтуха) — пигментный гепатоз, характеризующийся умеренным интермиттирующим повышением содержания свободного (непрямого) билирубина в крови.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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