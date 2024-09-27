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Трихолог дала три совета, которые помогут сохранить здоровые и крепкие волосы осенью

Трихолог Толстоносова: чтобы не остаться без волос осенью, нужно следить за рационом и использовать маски
1:53
Здоровье

Климатические условия оказывают значительное влияние на здоровье и внешний вид волос. Это связано с колебаниями температуры и изменениями в рационе. Чтобы волосы всегда выглядели здоровыми и красивыми, необходимо выбирать средства ухода в соответствии с сезоном и обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами.

Трихолог Толстоносова: чтобы не остаться без волос осенью, нужно следить за рационом и использовать маски
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Трихолог Виктория Толстоносова рассказала, что погода оказывает сильное воздействие не только на ломкость и сухость волос, но и на общее состояние здоровья.

Осенью, когда начинается новый учебный год и люди сталкиваются со стрессовыми ситуациями, связанными с учёбой и работой, организм испытывает дефицит витаминов и солнечного света. Это негативно сказывается на состоянии волос, отметила врач в разговоре с Радио 1.

Вот несколько советов, которые, по словам трихолога, помогут сохранить здоровье волос в осенний период:

  • Сбалансированно питайтесь, включая в рацион продукты, богатые витаминами D, A, E и омега-3, а также увеличьте потребление белка (мясо, рыба, орехи).
  • Используйте питательные увлажняющие маски, содержащие авокадо, масло ши или кокосовое масло, которые помогут увлажнить стержни волос.
  • Ограничьте использование средств для укладки, нанося перед этим термозащиту.

"Когда сильные перепады температур, головные уборы тоже нужно носить, потому что вы находитесь в помещении, ваши кровеносные сосуды расширены, а потом вы выходите на мороз, и происходит сужение. Здесь идет рабочая динамика кровеносных сосудов, это неблагоприятно повлияет на волосы. Головные уборы носить в холодную погоду обязательно", — заключила Виктория Толстоносова.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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