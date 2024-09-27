Трихолог дала три совета, которые помогут сохранить здоровые и крепкие волосы осенью

Трихолог Толстоносова: чтобы не остаться без волос осенью, нужно следить за рационом и использовать маски

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Климатические условия оказывают значительное влияние на здоровье и внешний вид волос. Это связано с колебаниями температуры и изменениями в рационе. Чтобы волосы всегда выглядели здоровыми и красивыми, необходимо выбирать средства ухода в соответствии с сезоном и обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами.

Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Трихолог Виктория Толстоносова рассказала, что погода оказывает сильное воздействие не только на ломкость и сухость волос, но и на общее состояние здоровья.

Осенью, когда начинается новый учебный год и люди сталкиваются со стрессовыми ситуациями, связанными с учёбой и работой, организм испытывает дефицит витаминов и солнечного света. Это негативно сказывается на состоянии волос, отметила врач в разговоре с Радио 1.

Вот несколько советов, которые, по словам трихолога, помогут сохранить здоровье волос в осенний период:

Сбалансированно питайтесь, включая в рацион продукты, богатые витаминами D, A, E и омега-3, а также увеличьте потребление белка (мясо, рыба, орехи).

Используйте питательные увлажняющие маски, содержащие авокадо, масло ши или кокосовое масло, которые помогут увлажнить стержни волос.

Ограничьте использование средств для укладки, нанося перед этим термозащиту.

"Когда сильные перепады температур, головные уборы тоже нужно носить, потому что вы находитесь в помещении, ваши кровеносные сосуды расширены, а потом вы выходите на мороз, и происходит сужение. Здесь идет рабочая динамика кровеносных сосудов, это неблагоприятно повлияет на волосы. Головные уборы носить в холодную погоду обязательно", — заключила Виктория Толстоносова.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

