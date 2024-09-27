Трихолог дала три совета, которые помогут сохранить здоровые и крепкие волосы осенью

Климатические условия оказывают значительное влияние на здоровье и внешний вид волос. Это связано с колебаниями температуры и изменениями в рационе. Чтобы волосы всегда выглядели здоровыми и красивыми, необходимо выбирать средства ухода в соответствии с сезоном и обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами.
Трихолог Виктория Толстоносова рассказала, что погода оказывает сильное воздействие не только на ломкость и сухость волос, но и на общее состояние здоровья.
Осенью, когда начинается новый учебный год и люди сталкиваются со стрессовыми ситуациями, связанными с учёбой и работой, организм испытывает дефицит витаминов и солнечного света. Это негативно сказывается на состоянии волос, отметила врач в разговоре с Радио 1.
Вот несколько советов, которые, по словам трихолога, помогут сохранить здоровье волос в осенний период:
"Когда сильные перепады температур, головные уборы тоже нужно носить, потому что вы находитесь в помещении, ваши кровеносные сосуды расширены, а потом вы выходите на мороз, и происходит сужение. Здесь идет рабочая динамика кровеносных сосудов, это неблагоприятно повлияет на волосы. Головные уборы носить в холодную погоду обязательно", — заключила Виктория Толстоносова.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.