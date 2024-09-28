Учёные сообщили, что ягоды помогают снизить риск деменции

JAMA Network Open: ягоды помогают в профилактике деменции

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ирландские учёные подтвердили, что ягоды — не только ценный источник витаминов, но и обладают свойствами, благоприятно влияющими на здоровье человека в более широком смысле.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, CC BY-SA 3.0

В рамках исследования, охватившего медицинские данные 122 тысяч человек, было выявлено, что регулярное употребление ягод способствует улучшению функций мозга и снижает риск развития деменции.

Основной фактор, по словам специалистов, — это содержание в ягодах флавоноидов. Эти природные антиоксиданты обладают мощным антиоксидантным действием, способствуют снижению свёртываемости крови, укрепляют капилляры и стимулируют обменные процессы в организме.

По данным, опубликованным в JAMA Network Open, регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, может снизить вероятность развития деменции на 28%.

Особенно ягоды рекомендуются людям с высоким генетическим риском деменции, как подчеркнул профессор Королевского университета Аедин Кэссиди.

Для достижения защитного эффекта учёные советуют употреблять от трети до половины стакана ягод ежедневно.

Уточнения

Флавонóиды — крупнейший класс растительных полифенолов.



Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

