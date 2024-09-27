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Стало известно, чем можно смертельно отравиться дома

Врач оценил версию отравления детей под Красноярском дихлофосом
1:40
Здоровье

Заведующий кафедрой медицины катастроф Института профилактической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова, директор центра обучения первой помощи РНИМУ им. Н. И. Пирогова Игорь Левчук усомнился в озвученной СМИ версии семейного отравления под Красноярском.

Врач оценил версию отравления детей под Красноярском дихлофосом
Фото: Freepik by freepik, PDM

Если бы дети отравились дихлофосом, следы которого нашли в их организмах, их сумели бы спасти, объяснил он "Газете.Ru" в пятницу.

В большинстве своём бытовые ядохимикаты сравнительно безобидны — конечно, при соблюдении техники безопасности. Хотя хватает и исключений.

"В частности, мы всегда можем спокойно увидеть в продаже компоненты фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые очень токсичны и опасны для человека, — заметил специалист. — В том числе дихлофос, который применяется в бытовой химии для уничтожения насекомых; карбофос, который тоже применяется для уничтожения насекомых в бытовой химии",

"Но в этом случае я думаю, что дихлофос можно исключить, потому что врачи, токсикологи наверняка действовали в полном объёме, и будь это дихлофос — дети были бы спасены", — добавил он.

Домашняя консервация вполне может свести в гроб, но в расследовании трагедии в Красноярском крае версию отравления продуктами уже исключили.

"Что привело к отравлению детей в Красноярском крае — сказать сложно. Даже следствие сейчас не может ответить на этот вопрос, они будут проводить многочисленные экспертизы", — заключил доктор.

Уточнения

Не следует путать с названием химического вещества дихлорфос
Дихлофо́с — товары для бытового уничтожения насекомых, инсектицидные средства широкого спектра применения. «Дихлофос» используется для уничтожения тараканов, клопов, клещей, тли, муравьев, молодых личинок и взрослых особей чешуекрылых и мух.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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