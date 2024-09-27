Стало известно, чем можно смертельно отравиться дома

Врач оценил версию отравления детей под Красноярском дихлофосом

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий кафедрой медицины катастроф Института профилактической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова, директор центра обучения первой помощи РНИМУ им. Н. И. Пирогова Игорь Левчук усомнился в озвученной СМИ версии семейного отравления под Красноярском.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Если бы дети отравились дихлофосом, следы которого нашли в их организмах, их сумели бы спасти, объяснил он "Газете.Ru" в пятницу.

В большинстве своём бытовые ядохимикаты сравнительно безобидны — конечно, при соблюдении техники безопасности. Хотя хватает и исключений.

"В частности, мы всегда можем спокойно увидеть в продаже компоненты фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые очень токсичны и опасны для человека, — заметил специалист. — В том числе дихлофос, который применяется в бытовой химии для уничтожения насекомых; карбофос, который тоже применяется для уничтожения насекомых в бытовой химии",

"Но в этом случае я думаю, что дихлофос можно исключить, потому что врачи, токсикологи наверняка действовали в полном объёме, и будь это дихлофос — дети были бы спасены", — добавил он.

Домашняя консервация вполне может свести в гроб, но в расследовании трагедии в Красноярском крае версию отравления продуктами уже исключили.

"Что привело к отравлению детей в Красноярском крае — сказать сложно. Даже следствие сейчас не может ответить на этот вопрос, они будут проводить многочисленные экспертизы", — заключил доктор.

Уточнения

Не следует путать с названием химического вещества дихлорфос

Автор Сергей Кобин Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру Специалист Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.