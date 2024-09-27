Россиянам раскрыли принцип работы новой вакцины от рака

Онколог: вакцина от рака уничтожает опухолевые клетки посредством из заражения

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У пациентов с неоперабельными опухолями и тяжёлыми стадиями онкологических заболеваний появился шанс. Благодаря российской вакцине от рака можно существенно продлить их жизнь. Об этом рассказал руководитель НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в беседе с сайтом aif.ru.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

"В вакцине от рака используются генетически модифицированные онколитические вирусы, которые заражают опухолевые клетки, уничтожают их и вызывают системный иммунный ответ, метя собой опухолевые клетки", — пояснил специалист.

Врач отметил, что главная задача новой вакцины — обмануть очень умную раковую клетку, которая способна распознавать свои "убийцы" — клетки иммунной системы — и уклоняться от них.

Он добавил, что по этому принципу работают и другие методы лечения рака, которые активно применяются в российских клиниках, включая НМИЦ радиологии. Их эффективность доказана на большом числе пациентов.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

