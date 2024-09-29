Психотерапевт дала рекомендации, как можно избежать осеннего обострения

Россиянам дали рекомендации, как справиться с осенней хандрой. Самое важное в этой ситуации — не забывать о себе и помнить, что жизнь состоит не только из бытовых обязанностей, таких как готовка, глажка, стирка и уход за детьми, но и радостных моментов. Об этом напомнила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
По словам специалиста, поднять настроение во время осеннего обострения может отпуск в тёплых краях. Для тех, кто не имеет возможности уехать, помогут занятия спортом, танцы или посещение театра. Главное — найти то, что придаст бодрости, будь то чтение любимой книги или просмотр фильма.
Кроме того, большое влияние на самочувствие оказывает сон. Осенью, из-за сокращения продолжительности дня, часто хочется больше спать. Если не давать организму качественного отдыха, это может привести к хандре и даже депрессии.
"Осень — это действительно непростое время года, особенно когда дело касается нашего самочувствия. Осень, как и весна, знаменует собой период перемен, начиная с сокращения светового дня, которое уже заметно с середины августа. Это влияет на наши биоритмы, так как организм должен приспособиться к изменениям в продолжительности светового дня, что влечёт за собой гормональные перестройки", — рассказала психотерапевт в беседе с РИАМО.
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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