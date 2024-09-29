Стоматолог раскрыла, чем легко заменить полоскание рта после еды

Стоматолог: пенкой для зубов можно легко заменить полоскание рта после еды

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специальная пенка для зубов поможет сохранить здоровье полости рта на долгое время. Благодаря активным ингредиентам в её составе, она нормализует pH-баланс полости рта и снижает образование мягкого налёта, как сообщила стоматолог-гигиенист Анна Батоева.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

"Такая пенка — это средство для дополнительного ухода за полостью рта и зубами в течение дня. Она отлично заменяет полоскание после еды, более того, даже делает его более эффективным", — поделилась специалиста в интервью для РИА "ФедералПресс".

Использование такой пенки очень удобно: достаточно нажать на дозатор два-три раза, интенсивно прополоскать рот и сплюнуть. Вода при этом не требуется. Особенно актуален такой уход может быть для людей с брекетами, кофеманов и курильщиков, добавила эксперт. Однако традиционную чистку зубов при помощи щётки, пасты, ёршиков и зубной нити два раза в день такая пенка всё-таки не заменит. Важно помнить, что это средство является дополнением к основной гигиене, а не её альтернативой.

Уточнения

Бре́кеты ( англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.

