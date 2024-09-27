Врач Егиазарян сообщил о новом методе лечения травм таза

Врач Егиазарян: новый метод лечения травм таза позволил снизить летальность

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские специалисты разработали новый лечебно-диагностический алгоритм для больных с нестабильными повреждениями костей таза, о революционности которого сайту aif.ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, заслуженный изобретатель РФ, руководитель кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии имени Н. И. Пирогова Минздрава России Карен Егиазарян.

Фото: TG Сергея Собянина is licensed under public domain

При обращении к лечению пациентов с повреждениями костей таза медики сталкиваются с высоким риском смертности, который колеблется от 10 до 68%. Эти показатели зависят от степени повреждения костных структур и качества оказанной помощи. Так как травмы в основном получают люди молодого возраста, быстрое возвращение их к трудоспособности имеет значительное социальное значение. Однако вероятность осложнений и ошибок при выборе метода лечения остается высокой, а недостаточная оценка повреждений тазового кольца приводит к плохим итогам лечения.

Ранее использовавшиеся алгоритмы лечения не были полностью оптимизированы и не обладали чёткой структурой, что не позволяло выбрать наилучший метод лечения для конкретного случая. Часто врачи опирались на наиболее распространённые методы фиксации без учёта индивидуальных особенностей пациента.

Современные подходы медицины, основанные на совмещении знаний различных специальностей и последних исследованиях, включая компьютерное моделирование и улучшенные методы лечения, позволяют не только спасать жизни пациентов, но и начинать реабилитацию как можно раньше.

Новый метод включает многоэтапный процесс лечения, начиная от поступления больного в больницу и заканчивая его выпиской. Вместо ранее применяемых крупных и травматичных доступов для остановки кровотечения, теперь используется малоинвазивная тампонада таза. Благодаря анализу различных типов повреждений при помощи компьютерного моделирования, оцениваются последующие нагрузки, что позволяет подобрать наиболее подходящий метод фиксации.

Применение 3D-моделирования и печати костей таза на 3D-принтере значительно улучшило предоперационную подготовку. Компьютерное моделирование стабильности фиксации после операции помогает определить, когда пациент может начать вставать на ноги.

В итоге, новый алгоритм предоставляет точные рекомендации по выбору метода фиксации для конкретного вида повреждения, оптимизирует экстренные мероприятия и улучшает лечение пациентов. Это привело к более чёткому и эффективному процессу оказания помощи, сокращению нецелесообразных затрат, улучшению качества и скорости операций, ускорению восстановления и снижению смертности.

Уточнения

Летальность (от лат. letalis «смертельный», син. смертельность) — показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени.



Малоинвази́вная хирурги́я — хирургия, направленная на то, чтобы минимизировать область вмешательства в организм и степени травмирования тканей.

