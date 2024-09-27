Косметолог раскрыла, как была занесена инфекция девушке во время уколов ботокса в Москве

Косметологи объяснили, как жительница Махачкалы могла заболеть смертельно опасным ботулизмом после "уколов красоты". В беседе с сайтом MK. ru эксперты озвучили две возможные причины произошедшего.
Пациентке ввели незарегистрированный в России препарат под названием Refinex, который содержит ботулотоксин в инактивированном виде. Однако, возможно, во флаконе находилась другая жидкость, заражённая живыми бактериями.
"Если честно, я с таким даже не встречалась за всю свою практику. Возможно, во флаконе находилась иная жидкость, а не препарат Refinex. На производстве могло что-то произойти, например, неправильно хранились бутылочки. Не просто так он у нас не зарегистрирован на территории РФ", — поделилась врач-косметолог Мария Шутова.
Кроме того, пациентка могла заразиться ботулизмом, если ей вкололи огромную дозу ботулотоксина. Такую версию предложила врач-косметолог Ирина Клеменко.
По словам специалиста, пострадавшей могли ввести 1000 единиц ботулотоксина, что значительно превышает максимальную норму в 50 единиц. Только при таких дозировках возможно заражение. Однако, пациентка бы это заметила, так как такие большие дозы могут крайне негативно отразиться на её здоровье, как объяснила врач.
Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.
Ботулотокси́н (ботулини́ческий токси́н, токси́н ботули́зма) — белок-нейротоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum.
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