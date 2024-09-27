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Косметолог раскрыла, как была занесена инфекция девушке во время уколов ботокса в Москве

Косметолог рассказала, как девушка заразилась ботулизмом на ботулинотерапии
1:26
Здоровье

Косметологи объяснили, как жительница Махачкалы могла заболеть смертельно опасным ботулизмом после "уколов красоты". В беседе с сайтом MK. ru эксперты озвучили две возможные причины произошедшего.

Косметолог рассказала, как девушка заразилась ботулизмом на ботулинотерапии
Фото: Flickr by ZaldyImg, CC BY 2.0

Пациентке ввели незарегистрированный в России препарат под названием Refinex, который содержит ботулотоксин в инактивированном виде. Однако, возможно, во флаконе находилась другая жидкость, заражённая живыми бактериями.

"Если честно, я с таким даже не встречалась за всю свою практику. Возможно, во флаконе находилась иная жидкость, а не препарат Refinex. На производстве могло что-то произойти, например, неправильно хранились бутылочки. Не просто так он у нас не зарегистрирован на территории РФ", — поделилась врач-косметолог Мария Шутова.

Кроме того, пациентка могла заразиться ботулизмом, если ей вкололи огромную дозу ботулотоксина. Такую версию предложила врач-косметолог Ирина Клеменко.

По словам специалиста, пострадавшей могли ввести 1000 единиц ботулотоксина, что значительно превышает максимальную норму в 50 единиц. Только при таких дозировках возможно заражение. Однако, пациентка бы это заметила, так как такие большие дозы могут крайне негативно отразиться на её здоровье, как объяснила врач.

Уточнения

Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.

Ботулотокси́н (ботулини́ческий токси́н, токси́н ботули́зма) — белок-нейротоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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