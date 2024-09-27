Диетолог раскрыла, какой перекус надолго избавит от голода

Диетолог: тыквенные семечки помогут держать чувство голода под контролем

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянам назвали полезный перекус, который надолго утолит чувство голода. Тыквенные семечки давно известны своей высокой питательной ценностью. Их можно употреблять как отдельно, так и добавлять в различные блюда, сообщила "Вечерней Москве" диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, тыквенные семечки содержат полезные жиры, витамины и минералы. При разумном употреблении они могут восполнить недостаток питательных веществ в организме.

"Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами. В них содержатся магний, улучшающий работу сердечно-сосудистой системы, цинк, который укрепляет иммунитет. Кроме того, тыквенные семечки являются хорошим источником полезных жиров и клетчатки, что помогает в поддержании здоровья пищеварительной системы и контроле голода", — отметила диетолог.

Однако, тыквенные семечки не следует есть без ограничений, так как они очень калорийны и могут привести к увеличению веса. Также людям с заболеваниями кишечника и аллергией следует употреблять этот продукт с осторожностью.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.



Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

