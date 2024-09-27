Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Forbes назвал 100 самых прибыльных российских компаний
PIUZ: в Млечном Пути могут скрываться облака, полные глицериновой кислоты
Эксперт назвал 5 привычек водителя, из-за которых машина постоянно ломается
The Planetary Science Journal: будущее Земли под угрозой из-за Солнца
В ГАИ рассказали, после каких продуктов водителя заставят дуть в алкотестер
Бывшие одноклубники Пьянича подшутили над его презентацией с конем в ЦСКА
Эксперты развенчали миф о дешёвых билетах по вторникам
Почему в России такие низкие пенсии
Британец нашёл пропавшую собаку с помощью сосисок

Диетолог раскрыла, какой перекус надолго избавит от голода

Диетолог: тыквенные семечки помогут держать чувство голода под контролем
1:14
Здоровье

Россиянам назвали полезный перекус, который надолго утолит чувство голода. Тыквенные семечки давно известны своей высокой питательной ценностью. Их можно употреблять как отдельно, так и добавлять в различные блюда, сообщила "Вечерней Москве" диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Диетолог: тыквенные семечки помогут держать чувство голода под контролем
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, тыквенные семечки содержат полезные жиры, витамины и минералы. При разумном употреблении они могут восполнить недостаток питательных веществ в организме.

"Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами. В них содержатся магний, улучшающий работу сердечно-сосудистой системы, цинк, который укрепляет иммунитет. Кроме того, тыквенные семечки являются хорошим источником полезных жиров и клетчатки, что помогает в поддержании здоровья пищеварительной системы и контроле голода", — отметила диетолог.

Однако, тыквенные семечки не следует есть без ограничений, так как они очень калорийны и могут привести к увеличению веса. Также людям с заболеваниями кишечника и аллергией следует употреблять этот продукт с осторожностью.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Как лук помогает вернуть яркость фарам
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Отказ от маникюра с гель-лаком становится трендом?
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Лайфхак для водителей: телефон вместо видеорегистратора
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Бывшие одноклубники Пьянича подшутили над его презентацией с конем в ЦСКА
Эксперты развенчали миф о дешёвых билетах по вторникам
Почему в России такие низкие пенсии
Британец нашёл пропавшую собаку с помощью сосисок
Диетолог: тыквенные семечки помогут держать чувство голода под контролем
Российский лётчик-космонавт Сергей Ревин посетил парк Ёлочки
Айлин Перез на турнире UFC провалила взвешивание
Джикия, Соболев, Акинфеев и Магкеев помогают бойцам СВО
Reuters уверяет, будто Индия не будет приобретать газ с "Арктик СПГ-2"
Океанолог Шевченко: предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.