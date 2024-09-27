Диетолог раскрыла, какой перекус надолго избавит от голода

Россиянам назвали полезный перекус, который надолго утолит чувство голода. Тыквенные семечки давно известны своей высокой питательной ценностью. Их можно употреблять как отдельно, так и добавлять в различные блюда, сообщила "Вечерней Москве" диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам специалиста, тыквенные семечки содержат полезные жиры, витамины и минералы. При разумном употреблении они могут восполнить недостаток питательных веществ в организме.
"Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами. В них содержатся магний, улучшающий работу сердечно-сосудистой системы, цинк, который укрепляет иммунитет. Кроме того, тыквенные семечки являются хорошим источником полезных жиров и клетчатки, что помогает в поддержании здоровья пищеварительной системы и контроле голода", — отметила диетолог.
Однако, тыквенные семечки не следует есть без ограничений, так как они очень калорийны и могут привести к увеличению веса. Также людям с заболеваниями кишечника и аллергией следует употреблять этот продукт с осторожностью.
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