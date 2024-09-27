Назван главный признак любого фуфломицина

Основной признак бесполезности лекарства — отсутствие побочных эффектов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отсутствие у лекарства противопоказаний и побочных эффектов — первый повод заподозрить, что оно не поможет. Такой способ отличить фуфломицин от реально эффективных препаратов подсказал телеграм-канал "Пей таблетки!".

Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0

Его редактор Владислав Ледовский разобрал этот способ на примере "Афобазола". В инструкции к нему приведён широкий перечень показаний. Однако нет ни одного качественного исследования, доказывающего эффективность этого безрецептурного успокоительного.

"Афобазол" продается без рецепта — редкость для психоактивного вещества. Возможно, это связано с тем, что у него почти нет противопоказаний и побочных эффектов — ещё одна странность, обратил внимание автор.

Загляните в инструкцию довольно безопасного парацетамола, посоветовал он, — даже там будут описаны нежелательные реакции. А у психоактивных веществ их ещё больше.

"Запоминаем: если у препарата нет побочных эффектов — то, скорее всего, нет вообще никакого эффекта на организм, в том числе положительного", — резюмировал эксперт.

Уточнения

Лека́рственные сре́дства с недока́занной эффекти́вностью (в просторечии называются фуфломици́нами) — лекарственные средства, не имеющие доказательной базы на уровне мировых стандартов. Немалое количество этих препаратов широко применяется в России и других странах бывшего Советского Союза.

