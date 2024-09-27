Назван главный признак любого фуфломицина

Отсутствие у лекарства противопоказаний и побочных эффектов — первый повод заподозрить, что оно не поможет. Такой способ отличить фуфломицин от реально эффективных препаратов подсказал телеграм-канал "Пей таблетки!".
Его редактор Владислав Ледовский разобрал этот способ на примере "Афобазола". В инструкции к нему приведён широкий перечень показаний. Однако нет ни одного качественного исследования, доказывающего эффективность этого безрецептурного успокоительного.
"Афобазол" продается без рецепта — редкость для психоактивного вещества. Возможно, это связано с тем, что у него почти нет противопоказаний и побочных эффектов — ещё одна странность, обратил внимание автор.
Загляните в инструкцию довольно безопасного парацетамола, посоветовал он, — даже там будут описаны нежелательные реакции. А у психоактивных веществ их ещё больше.
"Запоминаем: если у препарата нет побочных эффектов — то, скорее всего, нет вообще никакого эффекта на организм, в том числе положительного", — резюмировал эксперт.
Лека́рственные сре́дства с недока́занной эффекти́вностью (в просторечии называются фуфломици́нами) — лекарственные средства, не имеющие доказательной базы на уровне мировых стандартов. Немалое количество этих препаратов широко применяется в России и других странах бывшего Советского Союза.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.