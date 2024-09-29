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Верховая езда: меняет ли она скелет человека

Верховая езда может изменить тазобедренный сустав человека
1:09
Здоровье

Археологи из Университета Колорадо в Боулдере провели исследование, которое выявило влияние верховой езды на человеческий скелет, особенно на тазобедренный сустав.

Верховая езда может изменить тазобедренный сустав человека
Фото: commons.wikimedia.org by Mirus Luna, CC BY 3.0

Однако полученные данные не являются однозначным доказательством того, что человек регулярно ездил на лошади. Исследователи сопоставили данные современных всадников и древние останки, которые датируются тысячами лет. В то время как раньше существовала курганная гипотеза, утверждавшая, что тесные связи между людьми и лошадьми установились около IV тысячелетия до н. э., новые открытия ставят под сомнение этот взгляд. При этом важно отметить, что изменения в скелете могут быть вызваны и другими факторами, такими как длительное сидение или физическая нагрузка.

Это исследование, опубликованное в журнале Science Advances, подчёркивает сложность взаимосвязи между физической активностью и изменениями в человеческом теле. Оно открывает новые направления для изучения того, как человек и лошадь взаимодействовали на протяжении истории.

Уточнения

Курганная гипотеза ("степная гипотеза", "восточноевропейская гипотеза") — гипотеза, согласно которой прародиной носителей праиндоевропейского языка являются причерноморские степи эпохи энеолита. В основе курганной гипотезы лежат взгляды, высказанные ещё в конце XIX века европейскими исследователями Виктором Геном и Отто Шрадером. В современном виде она была предложена американской исследовательницей литовского происхождения Марией Гимбутас в 1956 году с целью объединения данных археологии и лингвистики о местонахождении прародины носителей праиндоевропейского языка.
 

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных. Кладистический анализ, основанный на черепных и посткраниальных элементах (30 таксонов, 129 признаков), поддерживает монофилию рода Equus и отрицает признание родов Plesippus и Allohippus, поддерживает происхождение пустынной зебры (Equus grevyi) и членов клады зебры/осла от европейских лошадей Стенона. Недавние результаты исследования генома подтверждают монофилию рода Equus и указывают на его возникновение около 4,0-4,5 млн лет назад.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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