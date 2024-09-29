Верховая езда: меняет ли она скелет человека

Археологи из Университета Колорадо в Боулдере провели исследование, которое выявило влияние верховой езды на человеческий скелет, особенно на тазобедренный сустав.
Однако полученные данные не являются однозначным доказательством того, что человек регулярно ездил на лошади. Исследователи сопоставили данные современных всадников и древние останки, которые датируются тысячами лет. В то время как раньше существовала курганная гипотеза, утверждавшая, что тесные связи между людьми и лошадьми установились около IV тысячелетия до н. э., новые открытия ставят под сомнение этот взгляд. При этом важно отметить, что изменения в скелете могут быть вызваны и другими факторами, такими как длительное сидение или физическая нагрузка.
Это исследование, опубликованное в журнале Science Advances, подчёркивает сложность взаимосвязи между физической активностью и изменениями в человеческом теле. Оно открывает новые направления для изучения того, как человек и лошадь взаимодействовали на протяжении истории.
Курганная гипотеза ("степная гипотеза", "восточноевропейская гипотеза") — гипотеза, согласно которой прародиной носителей праиндоевропейского языка являются причерноморские степи эпохи энеолита. В основе курганной гипотезы лежат взгляды, высказанные ещё в конце XIX века европейскими исследователями Виктором Геном и Отто Шрадером. В современном виде она была предложена американской исследовательницей литовского происхождения Марией Гимбутас в 1956 году с целью объединения данных археологии и лингвистики о местонахождении прародины носителей праиндоевропейского языка.
Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных. Кладистический анализ, основанный на черепных и посткраниальных элементах (30 таксонов, 129 признаков), поддерживает монофилию рода Equus и отрицает признание родов Plesippus и Allohippus, поддерживает происхождение пустынной зебры (Equus grevyi) и членов клады зебры/осла от европейских лошадей Стенона. Недавние результаты исследования генома подтверждают монофилию рода Equus и указывают на его возникновение около 4,0-4,5 млн лет назад.
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