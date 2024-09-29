Как защититься от вредных веществ в пластике

Риски для здоровья от использования пластика

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пластик окружает нас повсюду — от холодильников до упаковки продуктов. Однако его воздействие на наше здоровье вызывает серьёзные опасения. Некоторые химические вещества, содержащиеся в пластике, могут переходить в пищу и со временем накапливаться в организме, оказывая вредное влияние на здоровье.

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Одним из таких веществ является бисфенол А (БФА), который может имитировать гормон эстроген, вызывая нарушения в эндокринной системе. Хотя его использование в детских бутылочках постепенно ограничивается, БФА всё ещё присутствует в упаковках, включая консервные банки. Помимо БФА, в пластике содержатся фталаты и PFAS, которые также связаны с рисками для здоровья — от преждевременных родов до повышенного риска развития рака.

Важно отметить, что доза воздействия имеет решающее значение: небольшие количества химических веществ могут не причинять вреда, в то время как длительное и значительное воздействие увеличивает риски. Однако сложно определить, сколько химикатов поступает из продуктов питания по сравнению с другими источниками.

По данным исследований, негативное воздействие химических веществ из пластика ежегодно обходится странам миллиардами долларов из-за связанных с этим проблем со здоровьем. При этом лишь немногие химические соединения в составе пластика были тщательно изучены. Поэтому важно понимать потенциальные риски и принимать меры для снижения воздействия пластика на организм.

Уточнения

Бисфенол (2 2-бис(4-гидроксифенил)пропан, дифенилолпропан технический, диан, ДФП) — химическое вещество, представленное обычно в виде гранул белого цвета (1-2 мм). Впервые получен русским химиком Александром Дианиным в 1891 году.





Фта́левая кислота́ (ортофтáлевая кислотá, химическая формула — С 8 H 6 O 4 или C 6 H 4 (COOH) 2 ) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу карбоновых кислот ароматического ряда. При стандартных условиях, фталевая кислота - это простейшая двухосновная ароматическая карбоновая кислота, представляющая собой бесцветные моноклинные кристаллы, почти не имеющие запаха. Токсична. Соли и эфиры фталевой кислоты называются фтала́тами.



