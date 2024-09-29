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Тыква — осенний суперфуд для крепкого иммунитета

Польза тыквы: как осенний овощ укрепляет иммунитет
1:22
Здоровье

Тыква — это один из самых востребованных осенних овощей, который не только вкусен, но и невероятно полезен для здоровья. Нутрициолог Лариса Никитина отмечает, что этот продукт содержит множество важных витаминов и минералов, таких как калий, кальций, магний, бор и фтор. Кроме того, всего одна порция тыквенной каши обеспечивает до 70% суточной нормы цинка, который помогает организму бороться с инфекциями и поддерживает иммунную систему в холодное время года.

Польза тыквы: как осенний овощ укрепляет иммунитет
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Оранжевая красавица не только способствует укреплению иммунитета, но и является мощным антиоксидантом, способствующим выведению токсинов из организма. По словам специалиста, тыква помогает сбросить вес и очищает организм от лишних веществ. Семечки этого овоща рекомендуют людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а препараты на основе тыквы применяются для лечения воспаления простаты у мужчин.

Немаловажно и то, что тыква — это универсальный продукт на кухне. Она идеально подходит для приготовления разнообразных блюд: каши, супов, пирогов, оладий и даже драников. Тыкву можно запекать, делать из неё сок или использовать для создания вкусных десертов.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом "тыква" в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
 

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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