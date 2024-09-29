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Почему кровоточат дёсны, и что с этим делать

Как неправильная чистка зубов вызывает кровоточивость дёсен
1:56
Здоровье

Кровоточивость дёсен — это распространённая проблема, с которой может столкнуться каждый, и её причины не всегда связаны с заболеваниями полости рта. Об этом рассказала директор детской стоматологической студии и врач-стоматолог Виктория Шелудкова. Она выделила несколько основных факторов, которые могут вызвать этот симптом.

Как неправильная чистка зубов вызывает кровоточивость дёсен
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Одной из самых частых причин является неправильная гигиена полости рта. Использование жёсткой или изношенной зубной щётки может травмировать слизистую, вызывая кровоточивость. Виктория Шелудкова рекомендует выбирать щётку средней жёсткости и избегать сильного нажатия во время чистки. Также полезно использовать монопучковую щётку для бережного очищения зубов.

Второй по частоте причиной являются воспалительные заболевания пародонта, вызванные бактериями, образующими зубной налёт и камень. Такие заболевания как гингивит и пародонтит, могут со временем привести к расшатыванию зубов, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Злоупотребление алкоголем, курение, плохое питание и гормональные изменения во время беременности также могут способствовать кровоточивости дёсен. Никотин и смолы нарушают микроциркуляцию, а недостаток витаминов приводит к ослаблению тканей.

Кроме того, заболевания крови, хронический стресс, приём определённых лекарств и даже неправильный прикус могут стать причиной кровоточивости. Например, антидепрессанты и лекарства от повышенного давления могут вызывать сухость во рту и проблемы с дёснами.

Таким образом, кровоточивость дёсен — это многогранная проблема, требующая комплексного подхода к её решению. Регулярные визиты к стоматологу и корректировка ежедневных привычек помогут избежать осложнений.

Уточнения

Гингиви́т (лат. gingivitis; от лат. gingiva - "десна" и лат. -itis - "воспаление") — это воспаление дёсен без нарушения целостности зубодесневого соединения. При отсутствии лечения гингивит может прогрессировать в деструктивную форму заболеваний пародонта — пародонтит.
 

Пародонти́т (от др.-греч. παρα- - "около", ὀδούς - "зуб", лат. -itis - суффикс, указывающий на воспалительный характер заболевания), иначе воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры альвеолярного отростка верхних челюстей или(и) альвеолярной части нижней челюсти. Пародонтит распространён достаточно широко, как и другие заболевания пародонта.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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