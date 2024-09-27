Вода и не только: ТОП-8 продуктов, разжижающих кровь

Какие продукты способствуют разжижению крови?

5:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для людей с определенными заболеваниями, такими как врожденные пороки сердца, крайне важно регулярно принимать препараты, разжижающие кровь. Это помогает снизить риск сердечного приступа или инсульта. Такие лекарства делятся на два типа: антиагреганты, предотвращающие образование тромбов, и антикоагулянты, уменьшающие свертываемость крови.

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Некоторые продукты обладают схожими свойствами, но важно учитывать условия их усвоения организмом и проконсультироваться с врачом, если вы принимаете лекарственные препараты. В некоторых случаях употребление продуктов, разжижающих кровь, может препятствовать лечебному действию или усиливать его, что может ухудшить состояние здоровья.

Вода. Прежде чем обновлять список покупок, обратите внимание на свой питьевой режим. Достаточное количество чистой воды — ключевой фактор здоровья крови, так как плазма крови на 93 % состоит из воды. Исследования подтверждают, что правильный водный баланс снижает риск развития ишемической болезни сердца даже у людей в возрасте, курильщиков и тех, кто страдает гипертонией. Продукты, богатые витамином Е. Витамин Е — это природный антикоагулянт. Его передозировка возможна только при приеме БАДов, поэтому лучше сосредоточиться на натуральных продуктах, богатых этим веществом. Больше всего витамина Е содержится в растительных маслах и орехах (особенно кедровых, арахисе и миндале), лососе, а также в овощах и фруктах — брокколи, киви, манго, авокадо и болгарском перце. Витамин Е следует сочетать с употреблением витамина К, чтобы избежать риска развития кровотечений. Сухофрукты и орехи. Сочетание витамина Е и жирных кислот омега-3 способствует поддержанию здоровой сердечно-сосудистой системы. Особенно эффективны грецкие орехи, изюм, чернослив и сушеная вишня. Однако стоит помнить, что орехи и сухофрукты высококалорийны, поэтому их следует употреблять умеренно. Ягоды. Многие ягоды разжижают кровь и обладают антитромботическим эффектом. По возможности добавляйте в рацион черную смородину, клубнику, вишню, чернику, калину и ежевику. Эти ягоды также содержат много витамина С и полезны для иммунной системы. Некоторые виды ягод, такие как калина, клюква, вишня и черника, способны повышать уровень гемоглобина благодаря содержанию танинов — фенольных соединений растительного происхождения. Фрукты и овощи с салицилатами. Салицилаты — это вещества, снижающие свертываемость крови и предотвращающие тромбоз. Их много в огурцах, помидорах, укропе, абрикосах, финиках, дыне, красном винограде, мандаринах, нектаринах, киви, арбузе, сливе, зеленом и красном винограде, манго и маракуйе. Специи. Специи обладают множеством преимуществ для здоровья: они снижают уровень холестерина ЛПНП, повышают иммунитет и ускоряют метаболизм. Они также помогают разжижать кровь благодаря высокому уровню салицилатов. Попробуйте добавлять в привычные блюда кайенский перец, корицу, карри, укроп, имбирь, орегано, паприку, мяту перечную, тимьян, чеснок и куркуму. Это не только разнообразит ваш рацион, но и сохранит здоровье сердца и сосудов. Корица также является антикоагулянтом. Важно помнить о мере, так как избыток специи может нарушить работу печени. Китайская кассия, содержащая кумарин, оказывает тот же эффект, что и корица, но является более мощным средством. Имбирь содержит салицилат, основу для производства ацетилсалициловой кислоты. Его также много в кайенском перце. Чеснок. В нём есть аллицин, который способствует уменьшению плотности крови и не даёт образовываться тромбам. Чеснок подходит для разжижения крови, поэтому Американская академия семейных врачей даже рекомендует перестать принимать чесночный порошок и сам продукт за 7-10 дней до любой операции. Мёд. С этим продуктом следует быть особенно осторожными из-за риска повышения уровня глюкозы в крови, которое может привести к микроповреждениям на стенках сосудов и образованию кровяных сгустков. При этом в мёде есть немало салицилатов, а также водорастворимых витаминов, в частности, витамин С, и, кроме того, большое количество минеральных веществ.

Уточнения

Антикоагуля́нты (от лат. anti- — «прóтиво-» и coagulans (род. п. coagulantis) — «вызывающий свёртывание») — химические вещества и лекарственные средства, угнетающие активность коагуляционного гемостаза (свёртывающей системы крови) и препятствующие образованию тромбов.



Антиагреганты (от др.-греч. ἀντί «против» и лат. aggregatio «присоединение») (дезагреганты) — группа препаратов, препятствующих тромбообразованию.





Салицилаты - класс химических соединений, производные салициловой кислоты. Салицилаты широко распространены в природе, встречаются в растениях.

