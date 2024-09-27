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Кефир, финики и ещё пять продуктов, которые помогают бороться с тягой к сладкому

Семь продуктов, благодаря которым вы начнёте есть меньше сладкого
1:45
Здоровье

В стремлении вести здоровый образ жизни мы часто сталкиваемся с непреодолимой тягой к сладкому. Конфеты, пирожные и другие сладости могут быстро стать неотъемлемой частью нашего рациона, мешая достигать поставленных целей. Однако существует множество здоровых альтернатив, которые помогут вам уменьшить потребление сахара и поддержать своё здоровье. Мы рассмотрим семь продуктов, которые помогут вам справиться с тягой к сладкому.

Семь продуктов, благодаря которым вы начнёте есть меньше сладкого
Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, CC BY-SA 3.0

Итак, какие шаги можно предпринять для снижения потребления сахара с помощью этих продуктов:

  1. Финики: Ешьте финики как здоровую замену конфетам, но ограничьтесь двумя-тремя штуками за раз.
  2. Кефир и йогурт: Включите в свой рацион кефир или натуральный йогурт в качестве полезного перекуса между основными приемами пищи.
  3. Яйца: Начинайте день с завтрака, богатого белком, например, омлета из яиц, чтобы дольше сохранять чувство сытости.
  4. Квашеная капуста: Добавляйте в свой рацион ферментированные продукты для поддержания здоровья кишечника.
  5. Сладкий картофель (батат): Используйте батат в своих блюдах для пополнения запасов углеводов и клетчатки, что поможет вам дольше оставаться сытыми.
  6. Цельнозерновые крупы (например, гречка): Включайте цельнозерновые продукты в свой рацион для долгого ощущения сытости.
  7. Чёрный шоколад: Если возникает непреодолимое желание сладкого, предпочитайте небольшой кусочек черного шоколада с высоким содержанием какао.

Планируя свой рацион с учётом этих продуктов, вы сможете уменьшить тягу к сладкому и поддержать свое здоровье.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью. Подразделяются на группы: сахаристые, мучные кондитерские изделия, шоколад, какао.

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. 

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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