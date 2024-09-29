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Биолог перечислила наиболее полезные осенние продукты

Биолог: осень — лучшее время для яблок и арбузов
1:27
Здоровье

Осень — идеальное время для употребления арбузов, дынь и яблок, — рассказал LIFE. ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов. По его словам, эти сезонные продукты крайне полезны для здоровья.

Биолог: осень — лучшее время для яблок и арбузов
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

"Начало осени — лучшее время для употребления бахчевых культур: дынь, арбузов. Сейчас также пора яблок, в которых много витамина С и различных микроэлементов. Фрукты содержат фруктозу и гораздо полезнее сладких десертов", — уточнил биолог.

Специалист также отметил, что в начале осени созревают баклажаны, кабачки, морковь, капуста и другие овощи. Свежий урожай, по его словам, превосходит по пользе аптечные витаминные комплексы, поскольку каждый овощ содержит свой уникальный набор витаминов. Например, цветная капуста богата белком, краснокочанная — антиоксидантами, а белокочанная — витамином С. Тыква и кабачки, благодаря содержанию клетчатки и микроэлементов, полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Виталий Наполов подчеркнул, что взрослому человеку рекомендуется употреблять 400-500 г овощей и фруктов в день, отдавая предпочтение свежим продуктам для максимальной пользы.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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