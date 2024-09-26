Диетолог опровергла заблуждение о единственно верном способе пить воду

Диетолог: нет единственно верного способа потребления воды во время еды

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Дебора Грейсон в интервью изданию Daily Mirror развенчала популярный миф о том, что существует единственно верный способ пить воду во время еды. По её словам, никаких строгих правил на этот счёт нет.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Врач отметила, что многие ошибочно считают, будто вода, попадая в желудок вместе с едой, разбавляет желудочный сок и негативно влияет на пищеварение. Однако, как утверждает диетолог, это не соответствует действительности, и запивать еду водой допустимо, хотя и не является обязательным.

Специалист добавила, что вода не оказывает прямого воздействия на процесс пищеварения, но может помочь регулировать аппетит. Дебора Грейсон пояснила: если делать небольшой глоток воды после каждого кусочка пищи, желудок быстрее наполнится, что создаст ощущение сытости. Тем, кто стремится набрать вес, диетолог, наоборот, рекомендует пить воду не во время, а после еды.

"Поэкспериментируйте: сначала запивайте пищу водой, потом не делайте этого. Посмотрите на результат и выберите подходящий для себя вариант", — порекомендовала врач.

В заключение диетолог подчеркнула, что не существует строгих правил относительно того, как пить воду, главное — не допускать обезвоживания организма.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

