Рентгенолог раскрыла, как часто нужно делать КТ

Рентгенолог: частые КТ повышают шанс возникновения рака в будущем

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При заболевании коронавирусом не стоит часто делать компьютерную томографию (КТ) для обследования органов грудной клетки. Это может в дальнейшем привести к развитию рака, предупредила россиян врач-рентгенолог Мария Чекалина.

Медик отметила, что КТ действительно помогает отличить воспалительный процесс, вызванный вирусной инфекцией, от других заболеваний. При однократном исследовании ничего страшного не произойдёт, однако частые проверки могут иметь печальные последствия.

"Всё-таки методика основана на принципе ионизирующего излучения. Есть данные о том, что бесконтрольные частые КТ увеличивают риск развития рака в будущем", — уточнила специалист в интервью RG. ru.

При коронавирусе КТ покажет врачу изменения в лёгких примерно на 4-6-й день заболевания. Повторное исследование обычно назначается через 10 дней, чтобы отследить динамику в лучшую или худшую сторону. Врач подчеркнула, что обычно КТ назначается пациентам с затруднённым дыханием и болями в груди.

Уточнения

Компью́терная томогра́фия — метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета, был предложен в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии.

