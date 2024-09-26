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Россиянка решила омолодиться в клинике и подхватила ботулизм

Девушка из Махачкалы заразилась ботулизмом в результате процедуры в московской клинике
1:03
Здоровье

Посещение косметологического центра в Москве с целью визуального омоложения привело к тяжёлому заболеванию жительницы Махачкалы. Россиянка пыталась избавиться от возрастных морщин с помощью инъекций ботулотоксина, после которых врачи поставили ей неутешительный диагноз — ботулизм. Подробности этой тревожной истории раскрыла пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Девушка из Махачкалы заразилась ботулизмом в результате процедуры в московской клинике
Фото: Freepik by freepik, PDM

На четвёртый день после процедуры, проведённой в частной клинике, пациентка почувствовала ухудшение самочувствия. Она стала жаловаться на мышечную слабость, затруднённое дыхание, проблемы с глотанием и жеванием. При этом женщина отрицает контакт с инфицированными людьми и употребление консервированных продуктов, которые могли бы стать источником заражения.

"Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения незарегистрированного на территории РФ препарата Refinex", — сообщает Роспотребнадзор.

Уточнения

Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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