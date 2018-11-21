Веб-камеру научили измерять пульс и частоту дыхания

Российские ученые из Ростова-на-Дону разработали программу для веб-камеры с целью измерения частоты дыхания и пульса человека, сообщает pora.ru. Зарубежные аналоги существуют, но значительно уступают донской новинке в плане высокой оперативности и возможного спектра измерений. Сегодня проводится тестирование работы изобретения.

Фотоплетизмография, или диагностика для фиксации оптической плотности тканей, а также изучения динамики их кровенаполнения, лежит в основе методики разработки. Человеку достаточно расположиться в полутора метрах от камеры и просидеть неподвижно 30 секунд, что камера «считала» его физиологические параметры.

Это происходит при сокращении сердечной мышцы, когда кровь приливает к сосудам лица, а спектр света, отраженного от лица, изменяется. Едва заметные колебания головы улавливаются камерой и определяются как частота дыхания.

Показатели передаются на вычисляющее устройство. Получить их можно посредством камеры смартфона, ноутбука или планшета.

Программы, разработанные за границей, работают по тому же принципу, но человеку приходится сидеть неподвижно около трех минут.

Ученые надеются, что такая программа будет применяться в медицине катастроф. При большой площади поражения тела огнем, например, будет возможно без труда определить пульс и частоту дыхания пострадавшего пациента.

Фото: rg.ru

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