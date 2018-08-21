На Украине бушует эпидемия кори

Корь сразила Европу, таков итог отчета Всемирной организации здравоохранения. За первую половину 2018 года заболел 41 000 европеец. Этот показатель более чем на 50% превышает данные за такой же период прошлого года.

Лидирует в этом "рейтинге" Украина, в стране живет более половины всех заболевших, т. е. 23 070 человек. Эксперты отмечают, сравнить масштаб болезни можно только с тем, который захватил африканские государства, пишет MedikForum.

Далее следует Сербия (4 954 человек), Франция (2 579 человек), Греция (2 130 человек) и Италия (2 012 человек). Также часто болеют грузины, англичане и румыны.

Стоит отметить, что за первые шесть месяцев 2018 года корь стала причиной смерти 37 человек. В этом контексте эксперты ВОЗ призывают людей не игнорировать вакцинацию. Особенно внимательными должны быть родители маленьких детей. В мире существует "мода" на отказ от прививок, отцы и матери полагают, что они могут быть вредны для их чад. Однако специалисты уверяют, единственный надежный способ защитить организм от кори — вакцина.

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