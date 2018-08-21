На Украине бушует эпидемия кори

Корь сразила Европу, таков итог отчета Всемирной организации здравоохранения. За первую половину 2018 года заболел 41 000 европеец. Этот показатель более чем на 50% превышает данные за такой же период прошлого года.
Лидирует в этом "рейтинге" Украина, в стране живет более половины всех заболевших, т. е. 23 070 человек. Эксперты отмечают, сравнить масштаб болезни можно только с тем, который захватил африканские государства, пишет MedikForum.
Далее следует Сербия (4 954 человек), Франция (2 579 человек), Греция (2 130 человек) и Италия (2 012 человек). Также часто болеют грузины, англичане и румыны.
Стоит отметить, что за первые шесть месяцев 2018 года корь стала причиной смерти 37 человек. В этом контексте эксперты ВОЗ призывают людей не игнорировать вакцинацию. Особенно внимательными должны быть родители маленьких детей. В мире существует "мода" на отказ от прививок, отцы и матери полагают, что они могут быть вредны для их чад. Однако специалисты уверяют, единственный надежный способ защитить организм от кори — вакцина.
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Теперь на российском рынке прибалтийские шпроты будут представлены одной-единственной компанией из Латвии.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
В США жестко прессуют гражданку России методами Гестапо, но сердобольные российские правозащитники наравне с западными гуманистами считают это нормой.