Проверь себя: медики нашли болезнь - предвестник рака

Американские ученые пришли к выводу, что диабет является предвестником рака поджелудочной железы.

К такому выводу пришли онкологи из Национального института онкологии в США.

Последние исследования на эту тему были опубликованы в издании Journal of the National Cancer Institute. Выяснилось, что у пациентов с диабетом 2-го типа в 2,3 раза был повышен риск рака поджелудочной.

Врачи изучили данные почти 50 тысяч пациентов, у трети из которых в 1993-2013 годах был выявлен диабет. В итог рак поджелудочной железы развился у 128 пациентов с диабетом и у 280 пациентов без диабета. Среди диабетиков рак более чем в половине случаев возникал в течение 36 месяцев после выявления диабета.

Диабет провоцировал рак поджелудочной железы в 2,3 раза чаще по сравнению с теми, у кого диабета не было. С другими видами рака (кишечника, молочной железы и т. д.) диабет связан не оказался.

В связи с этим был сделан вывод, что диабетики входят в группу риска, которой врачи должны уделять более пристальное внимание и назначать тщательную диагностику.

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Оригинал статьи: https://www.pravda.ru/navigator/astsit.html