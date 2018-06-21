Врачи назвали дозу алкоголя для долгой жизни

Ученые Северной Ирландии пришли к выводу, что одна стандартная доза алкоголя снижает до минимума риск развития рака.
Исследователи Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия) установили, что те, кто пьет не более 10 г чистого спирта в день имеют самый низкий риск развития рака среди пьющих.
По данным исследования, опубликованного в журнале MedicalXpress, за всё время были зарегистрированы 12 763 случаев первичного рака и 9 559 смертей.
Специалисты отмечают. что пьющие люди, которые употребляли не более и не менее одной стандартной порции алкоголя ежедневно, имели самый низкий уровень риска смерти от онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний.
Отмечается, что в их исследовании принимали участие пожилые люди, что ограничивает применимость результатов.
Стоит добавить, что до этого ученые пришли к выводу, что алкоголь в любых пропорциях влияет на появление онкологии.
Исследователи из Университета Джона Бастра в калифорнийском Сан-Диего предложили придерживаться так называемой средиземноморской диеты или отдельных ее пунктов потому, что она на 24% повышает работоспособность памяти.
Этот режим питания предусматривает потребление больших порций овощей, цельнозерновых культур и бобов. Два раза в неделю вы можете есть сырую рыбу, молоко и яйца также в ограниченном количестве.
Оливковое масло заменяет подсолнечное, специи - на смену соли, красное мясо- говядина, свинина и баранина - полностью запрещены, как сладкое и сахар.
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