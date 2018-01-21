Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых

Медики вычислили норму шагов, которую нужно проходить в день пожилым людям для поддержания здоровья. Это четыре тысячи шагов, эффект от которых положительно влияет на нервные клетки и снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний, сообщает The Deccan Chronical.

В исследовании приняли участие добровольцы старше 60 лет, специалисты оценивали их состояние мозга. Обнаружилось, что у людей которые в течение жизни много ходили, некоторые структуры мозга оказались толще. Память и мыслительные способности у них были лучше. Кроме того, эти добровольцы лучше обрабатывали информацию и строили планы. По словам специалистов, начинать вести активный образ жизни стоит как можно раньше.

Проходить четыре тысячи шагов следует без перерыва и ежедневно, но начать можно минимум с 5 раз в неделю. Тем же, кто страдает артритом, медики советуют заняться, к примеру, плаванием.

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