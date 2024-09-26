Не тратьте деньги: названы методы лечения боли в спине, которые 100% не помогут

Врач опровергла пользу остеопатии при болях в спине

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Кристина Будзинская сравнила эффективность разных методов лечения хронической боли в спине. Её оценкой поделился телеграм-канал "Доказательная медицина".

Фото: Freepik by yanalya, PDM

Среди тех методик, которые точно не помогут, перечислены: приём витаминов группы B, акупунктура (иглоукалывание), противовоспалительные мази и физиотерапия.

Отдельного упоминания удостоились остеопатия и мануальная терапия. "Этот метод даже может быть опасен! Из страшных побочных эффектов могут быть переломы и параличи", — предупредила специалист.

"На приёме у остеопата вам будут пытаться поставить на место позвонки, выровнять кости таза, убрать кифозы и сколиозы. Вас будут нещадно крутить и вертеть, гнуть и ломать за ваши кровные. Возможно, в конце немного погладят. И после приёма вы, скорее всего, даже почувствуете какой-то эффект. Но в долгосрочной перспективе такой метод "псевдолечения” не решит ваших проблем с болями. А в случае возможных осложнений целитель, хрустнув пальцами, исчезнет вместе с вашими деньгами, оставив вас наедине с вашими проблемами", — пояснила она.

В свою очередь, массаж, приём парацетамола (ацетаминофена) и миорелаксантов доктор отнесла к сомнительным методам лечения боли в спине.

Уточнения

Остеопа́тия (от др.-греч. ὀστέον — кость + πάθος — болезнь, заболевание) — система лечения альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования. В основе остеопатии лежит представление о том, что решающее значение имеют связи между работой тех или иных органов и мышечно-скелетной структурой.

