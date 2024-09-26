Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торговым сетям запретят получать вознаграждения за продажу куриных яиц
Как экономить на визитах к косметологу: выбираем домашние средства
Осенний стиль: что носить, а что оставить в прошлом
В Госдуме обсуждают снижение тарифов для мотоциклов на платных трассах
Россиянам рассказали, как избежать краж за границей
Как грамотно разместить духовку: три лучших решения для кухни
Как исправить вкус кислого борща за 5 минут
Как чувствовать скорость авто, не глядя на спидометр
Экс-звезду "Ювентуса" Пьянича купил ЦСКА

Оценена польза клизм при воспалительных заболеваниях кишечника

Гастроэнтеролог признал необязательным кипячение воды для клизм
1:15
Здоровье

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Головенко прокомментировал некоторые частые рекомендации из чата пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Гастроэнтеролог признал необязательным кипячение воды для клизм
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Среди прочего, там предлагается ректальное введение медикаментов для орального приёма. По мнению врача, никаких преимуществ в таком способе лечения нет.

"Самодельные клизмы из толчёных таблеток месалазина, кстати, никто никогда не проверял. Ни я, ни коллеги не знаем, работают ли они вообще, — пояснил он. — Есть подозрение, что клизмы с преднизолоном/гидрокортизоном помогают не потому, что это "местная терапия", а потому что порядочная доля препарата всасывается сразу в кровь и действует как пара таблеток преднизолона, выпитых за завтраком".

Кроме того, он счёл излишним кипячение воды для клизм.

"Самодельные клизмы из толчёных таблеток или преднизолона могут быть хоть с колодезной водой. Не надо, пожалуйста, ничего кипятить, тратить деньги на физраствор и т. п. Ничем заразиться при помощи самодельных клизм невозможно: в кишечнике живут потенциально гораздо более злобные ребята", — заключил специалист.

Уточнения

Язвенный колит или неспецифический язвенный колит (НЯК) — хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки, возникающее в результате взаимодействия между генетическими факторами и факторами внешней среды, характеризующееся обострениями.

Месалазин англ. Mesalazine, 5-аминосалициловая кислота — фармацевтическая субстанция, действующее вещество лекарственных средств; противовоспалительное кишечное средство, применяется при лечении неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Последние материалы
Россиянам рассказали, как избежать краж за границей
Как грамотно разместить духовку: три лучших решения для кухни
Как исправить вкус кислого борща за 5 минут
Как чувствовать скорость авто, не глядя на спидометр
Экс-звезду "Ювентуса" Пьянича купил ЦСКА
Россия обновила рекорд по перевозке нефти в Арктике
Запуск Logan и Sandero на российском заводе без бренда Renault
Московский планетарий анонсировал шесть затмений звёзд и планет Луной в октябре
Почему китайские машины требуют особого ухода
Бывший адвокат Ефремова предлагал участвующим в СВО заключенным отсидеться в тылу за 1 миллион рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.