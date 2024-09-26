Оценена польза клизм при воспалительных заболеваниях кишечника

Гастроэнтеролог признал необязательным кипячение воды для клизм

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Головенко прокомментировал некоторые частые рекомендации из чата пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Среди прочего, там предлагается ректальное введение медикаментов для орального приёма. По мнению врача, никаких преимуществ в таком способе лечения нет.

"Самодельные клизмы из толчёных таблеток месалазина, кстати, никто никогда не проверял. Ни я, ни коллеги не знаем, работают ли они вообще, — пояснил он. — Есть подозрение, что клизмы с преднизолоном/гидрокортизоном помогают не потому, что это "местная терапия", а потому что порядочная доля препарата всасывается сразу в кровь и действует как пара таблеток преднизолона, выпитых за завтраком".

Кроме того, он счёл излишним кипячение воды для клизм.

"Самодельные клизмы из толчёных таблеток или преднизолона могут быть хоть с колодезной водой. Не надо, пожалуйста, ничего кипятить, тратить деньги на физраствор и т. п. Ничем заразиться при помощи самодельных клизм невозможно: в кишечнике живут потенциально гораздо более злобные ребята", — заключил специалист.

Уточнения

Язвенный колит или неспецифический язвенный колит (НЯК) — хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки, возникающее в результате взаимодействия между генетическими факторами и факторами внешней среды, характеризующееся обострениями.



Месалазин англ. Mesalazine, 5-аминосалициловая кислота — фармацевтическая субстанция, действующее вещество лекарственных средств; противовоспалительное кишечное средство, применяется при лечении неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

