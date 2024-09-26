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Один простой продукт ежедневно спасёт от слепоты

Кардиолог Бокерия велела съедать по яйцу каждый день
0:41
Здоровье

Для профилактики заболеваний органов зрения кардиолог Ольга Бокерия посоветовала регулярно употреблять в пищу яйца.

Кардиолог Бокерия велела съедать по яйцу каждый день
Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации is licensed under public domain

"Врачи знают, что антиоксиданты лютеин и зеаксантин помогают предотвратить такие заболевания глаз, как катаракта и возрастная макулярная дегенерация — очень опасное заболевание, которое может приводить к слепоте", — объяснила она в телеграме.

Специалист посоветовала съедать хотя бы по одному яйцу каждый день.

Ранее она же сообщила, что несмотря на полезные свойства и высокую пищевую ценность, яйца — сравнительно низкокалорийный продукт: 70 килокалорий на одну штуку.

Уточнения

Лютеин — пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов. Ксантофиллы (от др.-греч. ξανθός — жёлтый и φύλλον — лист) — главная составная часть жёлтых пигментов в листьях, цветках, плодах и почках высших растений, а также во многих водорослях и микроорганизмах.

Зеаксантин (латин. Zea "кукуруза", греч. xanthos "желтый" (пигмент окраски зёрен этого растения)) — один из распространённых пигментов каротиноидной группы (ксантофилл). Обнаруживается в растениях и некоторых микроорганизмах. Является пигментом, который придаёт паприке, кукурузе, шафрану, многим другим фруктам и ягодам характерную жёлтую окраску.

Макулодистрофи́я — общее название для группы заболеваний, при которых поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. В основе макулодистрофии лежит патология сосудов и ишемия (нарушение питания) центральной зоны сетчатки, которая отвечает за центральное зрение. Возрастная макулодистрофия или возрастная макулярная дегенерация (ВМД, англ. age-related macular degeneration, AMD) — одна из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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