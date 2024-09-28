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Почему россияне игнорируют больничный

45% россиян не берут больничный при простуде
2:24
Здоровье

Согласно данным исследования, проведённого Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с компанией "Ингосстрах" и сетью клиник "Будь Здоров", около 45% сотрудников предпочитают не брать больничный даже при простудных заболеваниях. Более половины россиян (52%) простужаются 2-3 раза за осенне-зимний сезон, причём около 18% болеют ещё чаще, а 30% респондентов простужаются не более одного раза в год или вообще не болеют.

45% россиян не берут больничный при простуде
Фото: Wikipedia by mcfarlandmo, CC BY 2.0

В ходе исследования было опрошено более 5 тысяч человек в 37 российских городах с населением от 500 тысяч человек. ОРВИ и ОРЗ являются наиболее распространёнными осенними заболеваниями (20%), наряду с ангиной и болями в горле (20%), а также отитом (9%). Почти четверть опрошенных отметили, что не болеют в этот период.

Однако, как подчёркивает врач-оториноларинголог клиники "Будь Здоров" Магомед Халаев, самолечение при простуде не всегда безопасно. Около 55% россиян обращаются к врачам, но многие (37%) принимают противовирусные препараты без назначения, а 29% используют народные средства. Самолечение может привести к осложнениям, таким как отит, синусит и ринит. Специалист также предупреждает, что бесконтрольный приём препаратов может быть токсичным.

Негативная тенденция в том, что многие россияне предпочитают переносить болезнь "на ногах". Только 12% оформляют больничный, 20% продолжают работать удалённо, а 15% совмещают работу дома и в офисе, ориентируясь на самочувствие. Это приводит к риску распространения инфекции и возникновению осложнений, таких как трахеит и артрит.

Экономический ущерб от такого поведения оценивается в сотни миллиардов рублей ежегодно. Среднестатистический россиянин тратит около 785 рублей за сезон на лекарства от простуды, а в Москве эта сумма возрастает до 1048 рублей. Врачебный осмотр и правильное лечение помогают сократить эти расходы, исключив лишние траты на препараты, которые не дают должного эффекта.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, коронавирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей. ОРВИ вызываются вирусами более 200 видов, в ряде случаев могут быть вызваны одновременно несколькими видами возбудителей. ОРВИ включают в себя различные инфекции, включая грипп и COVID-19, могут также протекать как простуда, гриппоподобное заболевание, реже как тяжёлая острая респираторная инфекция. Простудой принято обозначать ОРВИ лёгкого течения, затрагивающие преимущественно носовые ходы.
 

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) — группа разнородных по локализации и этиологии воспалительных заболеваний дыхательных путей, включающая в себя острые респираторные инфекции и острые заболевания неинфекционной этиологии. По локализации делятся на заболевания верхних и нижних дыхательных путей. К острым респираторным заболеваниям относятся заболевания, сопровождающиеся катарально-респираторным синдромом. Острые респираторные заболевания являются серьёзной проблемой здравоохранения из-за широкой распространённости среди детей и взрослых.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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