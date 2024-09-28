Врачи предостерегают от частых КТ

При заболевании коронавирусом не стоит каждый день делать компьютерную томографию (КТ) грудной клетки. Об этом рассказала врач-рентгенолог "Московских центров МРТ" Мария Чекалина.
По её словам, КТ действительно может помочь отличить вирусное воспаление лёгких от других заболеваний, и разовое исследование не представляет опасности для организма. Однако частые и неконтролируемые исследования с использованием ионизирующего излучения могут увеличить риск развития рака в будущем.
Чекалина объяснила, что изменения в лёгких при коронавирусе становятся видны на КТ примерно на 4-6 день болезни. Последующий контроль обычно проводят через 10 дней после первого исследования, чтобы определить динамику заболевания.
На повторной томографии врачи могут увидеть, уменьшились ли поражения лёгочной ткани или болезнь начала отступать. Важно, что КТ назначают только при наличии чётких показаний, таких как затруднённое дыхание и боль в груди.
Компью́терная томогра́фия - метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета, был предложен в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии. Метод основан на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями. В настоящее время рентгеновская компьютерная томография является основным томографическим методом исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Известно 7 коронавирусов, поражающих человека:
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