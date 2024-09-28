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Врачи предостерегают от частых КТ

Чем здоровью могут повредить частые КТ
1:04
Здоровье

При заболевании коронавирусом не стоит каждый день делать компьютерную томографию (КТ) грудной клетки. Об этом рассказала врач-рентгенолог "Московских центров МРТ" Мария Чекалина.

Чем здоровью могут повредить частые КТ
Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин, CC BY 4.0

По её словам, КТ действительно может помочь отличить вирусное воспаление лёгких от других заболеваний, и разовое исследование не представляет опасности для организма. Однако частые и неконтролируемые исследования с использованием ионизирующего излучения могут увеличить риск развития рака в будущем.

Чекалина объяснила, что изменения в лёгких при коронавирусе становятся видны на КТ примерно на 4-6 день болезни. Последующий контроль обычно проводят через 10 дней после первого исследования, чтобы определить динамику заболевания.

На повторной томографии врачи могут увидеть, уменьшились ли поражения лёгочной ткани или болезнь начала отступать. Важно, что КТ назначают только при наличии чётких показаний, таких как затруднённое дыхание и боль в груди.

Уточнения

Компью́терная томогра́фия - метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета, был предложен в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии. Метод основан на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями. В настоящее время рентгеновская компьютерная томография является основным томографическим методом исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.
 

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Известно 7 коронавирусов, поражающих человека:

  • HCoV-229E — альфакоронавирус, впервые выявлен в середине 1960-х годов;
  • HCoV-NL63 — альфакоронавирус, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 году;
  • HCoV-OC43 — бетакоронавирус A, возбудитель выявлен в 1967 году;
  • HCoV-HKU1 — бетакоронавирус A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 году;
  • SARS-CoV-1 — бетакоронавирус B, возбудитель тяжёлого острого респираторного синдрома, первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году;
  • MERS-CoV — бетакоронавирус C, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;
  • SARS-CoV-2 — бетакоронавирус B, выявлен во второй половине 2019 года, вызвал пандемию COVID-19, следствием которой стало закрытие границ и введение экстренных мер безопасности (карантин, строгая изоляция, ношение масок и так далее).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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