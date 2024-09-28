Шишки под кожей — когда стоит бить тревогу

Как выявить рак на ранних стадиях

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление уплотнений под кожей может вызывать тревогу, ведь причины их возникновения могут варьироваться от безопасных до серьёзных.

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В клинической медицине выделяют несколько типов образований, на которые стоит обратить внимание. Одними из самых распространённых являются липомы — мягкие жировые опухоли, которые обычно не являются злокачественными. Также встречаются кисты, возникающие из-за закупорки сальных желез, и ревматоидные узелки диаметром от 3 мм до 3 см. Однако особую опасность представляют злокачественные опухоли, которые встречаются реже. Они чаще всего проявляются в виде неподвижных плотных комков, которые со временем увеличиваются. Ранняя диагностика таких образований может стать критически важной.

Специалисты подчёркивают, что на начальных этапах такие опухоли не вызывают боли, но могут сопровождаться другими настораживающими симптомами, такими как необъяснимая потеря веса, лихорадка или ночная потливость. Важно обращать внимание и на другие сигналы, такие как отёк пальцев, изменения ногтевых пластин, постоянное чувство дискомфорта в горле, появление пятен на языке и изменения в голосе. Всё это может указывать на наличие серьёзного заболевания, требующего немедленной диагностики и лечения.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от этого заболевания умерли 9 600 000 человек.



